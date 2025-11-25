Фиксированный доступ: МТС представила малому и среднему бизнесу возможность онлайн-подключения к интернету

Фиксированный доступ: МТС представила малому и среднему бизнесу возможность онлайн-подключения к интернету

25.11.2025, MForum.ru

В последнее время многие предпочитают проводить самые разные операции онлайн, включая, в частности, заключение договоров на обеспечение интернета в офисе. В МТС представили возможность непосредственно на сайте ввести адрес офиса, где нужен интернет, выбрать одно из предложений, подходящее по сочетанию скорости и цены, принять оферту и оплатить автоматически сформированный счет. Все эти манипуляции занимают буквально несколько минут. Оформленный заказ отправляется на техническую реализацию подключения.

Так можно подключить проводной интернет-доступ и коробочное решение на основе LTE-роутера с SIM-картой. Онлайн-оформление доступно для тарифов со скоростью до 100 Мбит/с включительно. Для больших скоростей или запроса каких-то нестандартных условий, например, резервирования, можно оставить заявку на сайте и получить индивидуальное предложение.

География подключения охватывает все города России, составляет сотни тысяч адресов присутствия, в БЦ и ТРК, в жилых домах, поэтому новая возможность доступна широкому кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Для бизнеса возможность моментально принять решение и оформить заказ на интернет в офис является пока еще редкой опцией. Мы стремимся предоставлять предпринимателям малого и среднего бизнеса максимально простые и удобные решения для более эффективной работы и экономии времени. Поэтому новый сервис от МТС позволяет решать одну из ключевых задач по обеспечению рабочего пространства надежным и быстрым интернетом для бесперебойной работы различных сервисов и комфорта сотрудников», — комментирует руководитель центра фиксированного бизнеса МТС Дмитрий Фатеев.

В дальнейшем в МТС планируют внедрить альтернативные варианты оформления документов и интегрировать автоматизированную систему информирования клиентов на всех этапах оказания услуги.

