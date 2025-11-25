Фиксированный доступ: МТС представила малому и среднему бизнесу возможность онлайн-подключения к интернету

MForum.ru
25.11.2025,
В последнее время многие предпочитают проводить самые разные операции онлайн, включая, в частности, заключение договоров на обеспечение интернета в офисе. В МТС представили возможность непосредственно на сайте ввести адрес офиса, где нужен интернет, выбрать одно из предложений, подходящее по сочетанию скорости и цены, принять оферту и оплатить автоматически сформированный счет. Все эти манипуляции занимают буквально несколько минут. Оформленный заказ отправляется на техническую реализацию подключения.
Так можно подключить проводной интернет-доступ и коробочное решение на основе LTE-роутера с SIM-картой. Онлайн-оформление доступно для тарифов со скоростью до 100 Мбит/с включительно. Для больших скоростей или запроса каких-то нестандартных условий, например, резервирования, можно оставить заявку на сайте и получить индивидуальное предложение.
География подключения охватывает все города России, составляет сотни тысяч адресов присутствия, в БЦ и ТРК, в жилых домах, поэтому новая возможность доступна широкому кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
«Для бизнеса возможность моментально принять решение и оформить заказ на интернет в офис является пока еще редкой опцией. Мы стремимся предоставлять предпринимателям малого и среднего бизнеса максимально простые и удобные решения для более эффективной работы и экономии времени. Поэтому новый сервис от МТС позволяет решать одну из ключевых задач по обеспечению рабочего пространства надежным и быстрым интернетом для бесперебойной работы различных сервисов и комфорта сотрудников», — комментирует руководитель центра фиксированного бизнеса МТС Дмитрий Фатеев.
В дальнейшем в МТС планируют внедрить альтернативные варианты оформления документов и интегрировать автоматизированную систему информирования клиентов на всех этапах оказания услуги.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: B2B МТС услуги фиксированный доступ
--
Публикации по теме:
21.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Ставрополье - оператор расширил сеть фиксированного доступа в Ставрополе и городах Кавминвод / MForum.ru
12.05. [Новости компаний] Фиксированный доступ: МТС в Пермском крае: оператор расширил сеть фиксированного интернет-доступа в Перми / MForum.ru
21.04. [Новости компаний] GPON: Что запустили в Китае под названием 10G? Давайте разбираться / MForum.ru
13.03. [Новости компаний] Оборудование: Nokia выпускает симметричный модем 25G PON / MForum.ru
06.03. [Новости компаний] Услуги: МТС предоставила возможность клиентам Московского региона подключать к GPON собственные устройства / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru