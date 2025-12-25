Проводной интернет: МТС в Ленобласти - МТС сообщает о расширении сети проводного интернета в Санкт-Петербурге и в Ленобласти

MForum.ru
25.12.2025,
МТС расширила сеть проводного интернета в Санкт-Петербурге и в Ленобласти. К фиксированному ШПД теперь подключено более 2700 домов в Петербурге и во Всеволожском районе.
В зону расширения оптоволоконной сети вошел «Ржевский парк», крупный жилой квартал в поселке Ковалево Всеволожского городского поселения, сдача которого планируется в конце 2028 – начале 2029 года. Обновления затронули и другие массивы во Всеволожском районе Ленобласти: «Краски Лета» и «Мурино парк».
МТС реализовала подключение интернета по модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированной связи). Она позволяет предложить абонентам конвергентные услуги, то есть и мобильную, и фиксированную связь, используя инфраструктуру оператора-партнера компании.
Услуги фиксированного интернет-доступа МТС в Петербурге и Ленобласти охватывают по данным компании четверть территории.
