Развитие сетей: МегаФон в ЯНАО - новые скорости 4G пришли на Ямал

01.11.2025,
Как сообщает МегаФон, специалисты компании запустили новые базовые станции в микрорайонах Полярный и Олимпийский в Новом Уренгое. Благодаря передаче данных сразу в нескольких частотных диапазонах жители крупнейшего города на Ямале могут пользоваться мобильным интернетом четвёртого поколения на комфортных скоростях до 90 Мбит/с.
Позитивные изменения можно заметить в ЖК микрорайона Полярный, во дворце спорта Звездный и в ТЦ. По данным, которые приводит МегаФон, максимальная скорость передачи данных может достигать 90 Мбит/с.
Востребованность нового оборудования уже подтвердила активное использование новых базовых станций.
«Новый Уренгой — деловой и динамично развивающийся центр региона. Особенно важно, чтобы во всех частях города абоненты могли воспользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях, не ощущая изменений в качестве даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Мы видим, что число абонентов в застраивающихся микрорайонах растёт, и планомерно развиваем сеть. Только в этом году мы построили и модернизировали на Ямале более 110 объектов», — рассказал директор МегаФона в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.
Ранее оператор также запустил телеком-оборудование около микрорайона Славянский в Новом Уренгое.
