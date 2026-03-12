Проводной интернет: МТС в Кировской области подключил к гигабитному интернету 19 тысяч семей в 2025 году

MForum.ru
12.03.2026,
МТС сообщает о расширении сети фиксированной связи в Кировской области: по данным компании, в 2025 году к высокоскоростному домашнему интернету подключено более 19 тысяч домохозяйств. Подключения выполнены в 240 жилых домах в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.
В Кирово-Чепецке широкополосный интернет появился в 108 домах, доступ к гигабитным скоростям получили более 7 300 семей. В Слободском за год подключено 93 дома и свыше 6 500 домохозяйств. В Кирове интернет на скорости до 1 Гбит/с стал доступен жителям 39 домов (почти 5 500 квартир).
«Итоги 2025 года демонстрируют наш уверенный курс на цифровизацию региона. Мы смогли не только обеспечить связью новые районы массовой застройки, но и дать возможность тысячам семей в уже обжитых домах перейти на качественно новый уровень цифровых услуг. В планах на 2026 год – продолжение масштабного расширения волоконно-оптической сети в регионе, подключение новых микрорайонов и повышение качества услуг для уже существующих абонентов», - отметил директор МТС в Кировской области Алексей Быков.
