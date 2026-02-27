Проводной интернет: МТС провела тесты технологии 50G PON - были достигнуты скорости домашнего интернета до 38 Гбит/с

MForum.ru
27.02.2026,
МТС сообщает о проведенных на сети в Москве тестах технологии фиксированного интернет-доступа 50G PON. Были достигнуты скорости 38 Гбит/с на загрузку (DL) и 21 Гбит/с на отправление (UP) данных, что в 38 выше доступных на сегодня скоростей домашнего интернета в России. Для тестирования технологии 50G PON МТС установила в Москве в лаборатории МГТС (дочерней компании МТС) на узле магистральной волоконно-оптической сети терминал OLT (Optical Line Terminal), а на стороне абонента — терминал ONT (Optical Network Terminal). Скорость замерялась программным комплексом BNG Blaster.
Испытания подтвердили принципиальную готовность МТС к подключению бизнес-клиентов, например, застройщиков к сверхбыстрому фиксированному доступу. Также к этому каналу можно подключать базовые станции 4G и 5G.
Справка: 50G PON (50 Gigabit Passive Optical Network) — самая современная в мире технология интернет-доступа в пассивных оптических сетях с теоретически возможной максимальной скоростью в ассиметричном режиме до 50 Гбит/c (download) и до 25 Гбит/c (upload) для каждого абонента. Технология 50G PON дает возможность одновременно подключать к сети роутеры стандарта Wi-Fi 6 с беспроводным соединением на скорости до 9,6 Гбит/с, компьютеры со скоростью доступа до 10 Гбит/с, игровые серверы или серверы для нужд бизнеса со скоростью передачи данных до 25 Гбит/с и так далее.
«Сегодня нет пользовательских сценариев, которые бы требовали таких скоростей в быту. Тем не менее, МТС, как технологический лидер телеком-отрасли, тестирует новейшие технологии для их будущего коммерческого использования. В нашем случае рекордные для России скорости — это, в первую очередь, широкая пропускная способность для подключения к одной точке доступа сразу нескольких высокоскоростных устройств без потери качества сервисов. Ориентация на технологию 50G PON способна закрыть на ближайшие 10 лет нашу потребность в расширении емкости сетей для жилых комплексов, бизнес-центров, инфраструктурных и промышленных объектов при внедрении решений умного дома и города, интернета вещей, создании цифрового контента, а также при развертывании indoor-покрытия 4G, а в будущем - и 5G. Так, в этом году мы планируем организовать пилотную зону 50G PON в одном из столичных жилых комплексов», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.
В декабре 2023 года МТС протестировала другую технологию сверхскоростного фиксированного интернета — XGS-PON со скоростью передачи данных до 10 Гбит/сек. Так что у оператора есть выбор - какую из технологий использовать для перспективного развития.
теги: проводной интернет фиксированный доступ фиксированный интернет-доступ GPON 50G 50GPON
