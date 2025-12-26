Аналитика: Российский рынок телекоммуникаций - 2025: предварительные итоги

MForum.ru
26.12.2025,
Своим видением рынка делится ТМТ Консалтинг. И будто нет блокировок интернета и отключений миллионов SIM-карт - все растет и колосится.
По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», российский рынок телекоммуникаций в 2025 году вырос на 7,0%, его объем приблизился к 2,2 трлн руб. Это самая высокая динамика за более чем десятилетний период.
Драйвером роста традиционно выступил рынок мобильной связи, на него по итогам года пришлось 63% доходов отрасли.
Другим фактором стал значительный рост рынка фиксированного широкополосного доступа в интернет, а также продающегося преимущественно в пакете с ним платного ТВ. Также существенный рост продемонстрировал рынок аренды физических и виртуальных каналов.
Рынок мобильной связи и интернет-доступа
На конец 2025 года число абонентов мобильной связи (активных SIM-карт) выросло на 2,5% и составило 271 млн, проникновение достигло 185%. Рост, как и годом ранее, был обеспечен динамикой m2m, развитием банковских MVNO, а также акционной активностью операторов во втором полугодии.
Выручка от услуг мобильной связи в 2025 году, по предварительным данным, выросла на 9,4%, что стало рекордным показателем за период свыше 10 лет. Высокая динамика была обусловлена рядом факторов: традиционным повышением стоимости услуг в конце 2024 и начале 2025 года, ростом потребления основных сервисов – в первую очередь голосовой связи, развитием банковских виртуальных операторов, а также продвижением пакетных тарифов, включающих мобильную связь, домашний интернет, ТВ и ОТТ видеосервисы.
Фиксированный доступ
По оценке «ТМТ Консалтинг», количество абонентов широкополосного доступа в интернет по итогам 2025 года увеличилось на 3,1%, такой высокий для насыщенного рынка показатель был обеспечен выросшим спросом в условиях блокировок мобильного интернета. Проникновение услуги приблизилось к 56%.
Доходы увеличились на 8,1% за счет повышения стоимости услуги как большинством федеральных операторов, так и рядом региональных игроков. Также на рост выручки повлияли традиционные факторы: увеличение числа подключений и миграция абонентов в сторону более дорогостоящих высокоскоростных тарифных планов.
Рынок платного ТВ
Рынок платного ТВ вернулся к росту абонбазы после двухлетнего спада.
Число пользователей услуги в 2025 году выросло на 0,4% за счет подключения новых абонентов в пакете с услугами широкополосного доступа в интернет. Проникновение достигло 71%. В прогнозном периоде можно ожидать возвращения рынка к оттоку в условиях конкуренции с онлайн-видеосервисами.
Выручка от платного ТВ за год увеличилась, по предварительным данным, на 5,6%, это самая высокая динамика за последние 6 лет. На рост выручки, кроме увеличения числа пользователей, повлияло последовательное повышение тарифов, начавшееся еще осенью 2024 года и продолжавшееся в течение всего 2025 года.
Фиксированная телефония
Объем рынка фиксированной телефонной связи в 2025 году сократился на 3,9%. Число абонентов (ОТА) снизилось за год на 8,1% (на 1,2 млн). Доходы в домашнем сегменте, как и в предыдущие годы, падают ускоренными темпами из-за отказа от квартирных телефонов.
Проникновение услуги сократилось за год на 2 п.п. до 13%. «ТМТ Консалтинг» прогнозирует среднегодовой рост российского рынка телекоммуникаций в 2025–2030 гг. (CAGR) на уровне 4-5%, динамика будет обеспечиваться ростом потребления услуг на базе передачи данных, а также индексацией тарифов на рынках мобильной связи, широкополосного интернет-доступа и платного ТВ.
Прогнозы
В условиях насыщения телекоммуникационных рынков операторы продолжат усиливать свои позиции на быстрорастущих ИТ-направлениях, в первую очередь в смежных с телекоммуникационными рынками сегментах IoT, хранения и обработки данных, облачных сервисов, инфобезопасности и других цифровых продуктов и решений.
Совокупная выручка от ИТ в условиях высокого спроса на импортозамещение и цифровизацию предприятий и организаций, по прогнозам «ТМТ Консалтинг», будет расти в среднем на 16% в год.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: аналитика телеком-рынок России
--
Публикации по теме:
