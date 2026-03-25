Мобильная связь: МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах

MForum.ru
25.03.2026,
МегаФон сообщает, что в 2025 году сеть четвертого поколения развернута в деревнях и селах 16 муниципальных округов Красноярского края. Всего подключены почти 40 сельских территорий.
Сеть LTE запущена в Абанском, Ачинском, Балахтинско-Новосельском, Боготольском, Енисейском, Иланско-Нижнеингашском, Манско-Уярском, Казачинско-Пировском, Каратузском, Канском, Курагинском, Назаровском, Рыбинском, Большемуртинско-Сухобузимском, Дзержинско-Тасеевском и Шушенском муниципальных округах.
По данным оператора, средний ежемесячный объем трафика в подключенных сельских территориях составляет 44 ТБ. В деревне Ковригино Большемуртинско-Сухобузимского округа (население около 170 человек) этот показатель стал самым высоким среди всех населенных пунктов, подключенных в 2025 году.
«Современная связь меняет жизнь в сельских территориях не формально, а по-настоящему. Там, где появляется устойчивый мобильный интернет и голосовая связь, у людей становится больше возможностей. Село перестает быть оторванным от событий и становится частью общего цифрового пространства», - отметил директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.
Расширение покрытия LTE-сети осуществлялось в рамках государственных программ «Развитие информационного общества» и «Устранение цифрового неравенства 2.0» при поддержке Министерства цифрового развития Красноярского края.


теги: мобильная связь МТС развитие сетей Красноярский край

