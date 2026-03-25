Мобильная связь: МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах

25.03.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает, что в 2025 году сеть четвертого поколения развернута в деревнях и селах 16 муниципальных округов Красноярского края. Всего подключены почти 40 сельских территорий.

Сеть LTE запущена в Абанском, Ачинском, Балахтинско-Новосельском, Боготольском, Енисейском, Иланско-Нижнеингашском, Манско-Уярском, Казачинско-Пировском, Каратузском, Канском, Курагинском, Назаровском, Рыбинском, Большемуртинско-Сухобузимском, Дзержинско-Тасеевском и Шушенском муниципальных округах.

По данным оператора, средний ежемесячный объем трафика в подключенных сельских территориях составляет 44 ТБ. В деревне Ковригино Большемуртинско-Сухобузимского округа (население около 170 человек) этот показатель стал самым высоким среди всех населенных пунктов, подключенных в 2025 году.

«Современная связь меняет жизнь в сельских территориях не формально, а по-настоящему. Там, где появляется устойчивый мобильный интернет и голосовая связь, у людей становится больше возможностей. Село перестает быть оторванным от событий и становится частью общего цифрового пространства», - отметил директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

Расширение покрытия LTE-сети осуществлялось в рамках государственных программ «Развитие информационного общества» и «Устранение цифрового неравенства 2.0» при поддержке Министерства цифрового развития Красноярского края.

Публикации по теме:

13.03. Билайн в Красноярском крае - сеть 4G расширена на 27% по итогам 2025 года

19.02. МТС в Красноярском крае - за 2 года оператор запустил более 350 БС LTE

29.01. МТС в Красноярском крае - сотовая связь от МТС пришла в природный парк Ергаки

22.01. МТС в Красноярском крае - LTE покрытие расширено еще на 60 населенных пунктов

09.12. МТС в Красноярском крае - оператор запустил базовые станции 4G в Манско-Уярском округе

04.12. МТС в Красноярском крае - расширена сеть LTE в Минусинском округе

27.11. МТС в Красноярском крае - железная дорога к Абакану и Лесосибирску получила LTE

21.11. МТС в Красноярском крае - новая базовая станция появилась в поселке Тугач

14.11. МТС в Красноярском крае - 4G появилось в Толстом Мысе

06.11. МегаФон в Красноярском крае - Зеленая Дубрава получила 4G

18.08. МегаФон в Красноярском крае - еще 2 малых поселения получили доступ к 4G/LTE

12.08. В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data

23.07. МТС в Красноярском крае - компания развернула LTE в популярных туристических локациях

04.07. МТС в Красноярском крае - оператор развернул сеть еще в трех малых населенных пунктах

17.06. Билайн в Красноярском крае - операторская геоаналитика легла в основу новой транспортной стратегии края

11.06. МТС в Красноярском крае - дополнительные БС появились в Лесосибирске и в поселке Стрелка

09.06. МТС в Красноярском крае - интернет-покрытие улучшено на федеральной трассе Сибирь

27.05. Расширена сеть МТС в Канском районе - телеком оборудование появилось в селе Анцирь

20.05. МТС в Красноярском крае - оператор модернизировал сеть LTE в шести населенных пунктах края

05.05. МТС в Красноярском крае - обновлена сеть LTE в деревнях и селах на севере края

25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд

25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах

25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг

24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением

24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL

24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей

24.03. Кризис расползается по цепочке поставок

24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%

24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile

24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения

24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440

23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году

23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон

23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд

23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах

Все статьи >>

25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц

25.03. Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч

25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки

24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены

24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов

23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»

23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA

20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro

20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта

19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов

19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий

19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры

18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов

18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке

17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69

17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов

17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера

16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой

16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

