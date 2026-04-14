Микроэлектроника: Выход годных по техпроцессу 2нм у Samsung остается на уровне не выше 55%

14.04.2026, MForum.ru

Это, по-прежнему, ниже порога экономически эффективного массового производства, который обычно ассоциируют с 60%. Более того, после этапа пост-обработки выход годных может сократиться до примерно 40%. И хотя Samsung сделал ставку на 2нм и практически перевел на этот техпроцесс свои современные производственные мощности, уровень выхода годных остается препятствием для привлечения крупных заказчиков глобального уровня. Об этом пишет TrendForce.

Между тем, по слухам, у TSMC, этот показатель для техпроцесса 2нм - стабильно на уровне 60-70%.

Учитывая, что производство одной кремниевой пластины по передовой технологии может стоить десятки миллионов вон, даже 1%-ное изменение выхода годной продукции может привести к разнице в годовой операционной прибыли от сотен миллиардов до триллионов вон, что представляет собой значительное препятствие для повышения прибыльности бизнеса Samsung по производству микросхем.

Что касается клиентов, Busan Ilbo указывает, что Samsung обеспечила себе определенный объем внутренних заказов и привлекла ограниченное количество внешних клиентов, но пока не смогла привлечь крупных заказчиков, таких как Apple, NVIDIA и AMD.

Тот же Qualcomm, на который весьма рассчитывали в Samsung, после тестов предпочел N2P техпроцесс TSMC для производства флагманского процессора Snapdragon 8 Elite 6-gen.

Впрочем, никто не жжет мосты и Qualcomm еще может обратиться к Samsung хотя бы ради диверсификации поставок, а также чтобы иметь рычаг давления на TSMC во время переговоров о цене.

А вот заказ Tesla в Samsung получили - на чипы AI5 и AI6. На них Samsung и потренируется в попытках повысить процент выхода годных.

На внутреннем рынке Samsung поддержит DeepX, безфабричный производитель ИИ-чипов. Компания объявила о планах создания инфраструктуры ИИ на базе своих чипов DX-M2 на основе техпроцесса 2нм, которые выпустит Samsung в 2027 году.

теги: микроэлектроника передовые техпроцессы 2нм выход годных Samsung

© Алексей Бойко, MForum.ru

