Микроэлектроника: Rapidus получит от правительства Японии дополнительные 4 млрд долларов на исследования и разработку 2-нм чипов

13.04.2026, MForum.ru

Как сообщает Reuters, министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) одобрило выделение компании Rapidus дополнительных 631,5 млрд иен (около $3,96 млрд) на ускорение исследований и разработок.

Поддержка осуществляется в рамках усилий правительства по наращиванию внутреннего производства передовых полупроводников и укреплению цепочек поставок чипов. Премьер-министр Санаэ Такаичи подчеркнул необходимость наращивания инвестиций в сферы, критически важные для национальной безопасности. На фоне растущего спроса на чипы для ИИ и опасений по поводу ситуации вокруг Тайваня Токио рассчитывает, что Rapidus снизит зависимость страны от лидера отрасли - TSMC.

Финансирование

С учетом нового транша общий объем государственной помощи на исследования и разработки Rapidus достиг 2,354 трлн иен (около $147 млрд). По данным на апрель 2026 года, правительство планирует довести общий объем вливаний в стартап до 2,6 трлн иен ($16,3 млрд) к концу текущего финансового года (март 2027). Ранее, в феврале, компания привлекла около 160 млрд иен от частных инвесторов, включая Toyota, Sony, SoftBank, NTT и других. Rapidus рассчитывает на привлечение около 3 трлн иен из частного сектора к моменту своего первичного публичного размещения акций, намеченного на 2031 финансовый год.

Технологический план

Rapidus нацелен на освоение самых передовых техпроцессов, чтобы конкурировать с TSMC и Samsung:

2 нм: Rapidus разрабатывает чипы по 2-нм технологии в сотрудничестве с IBM и IMEC. В апреле 2025 года компания запустила пилотную линию на своем заводе IIM-1 в Титосе (Хоккайдо). Планируется, что к концу 2026 года начнется выпуск тестовых образцов, разработанных клиентами, что заложит основу для массового производства в 2027 финансовом году. В 2027 году компания рассчитывает выйти на ежемесячную мощность в 6 000 пластин, а через год нарастить её примерно до 25 000 пластин в месяц. По некоторым данным, Rapidus удалось создать 2-нм транзисторы с логической плотностью 237 млн на кв. мм, что немного выше, чем у техпроцесса N2 от TSMC.





1,4 нм: В 2026 году компания планирует начать полномасштабную разработку следующего поколения 1,4-нм техпроцесса с целью запуска массового производства в 2029 году. Новая инфраструктура

Одновременно с выделением финансирования в Хоккайдо были открыты новый аналитический центр и центр разработки, призванные повысить качество продукции и выход годных чипов. Ведомство NEDO также поддержит проекты Fujitsu и IBM Japan, чтобы стимулировать передачу в Rapidus заказов на ИИ-чипы этих компаний.

