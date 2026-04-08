Микроэлектроника: Минпромторг предлагает возможности заявиться на предоставление субсидий на НИОКР в области средств производства электроники

08.04.2026, MForum.ru

Минпромторг России объявляет отбор российских организаций на право получения субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники.

Субсидии направлены на стимулирование деятельности российских организаций электронной промышленности по разработке и производству средств производства электроники, материалов и средств автоматизированного проектирования в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Результатом предоставления субсидии должен стать объем реализации средств производства электроники, созданных в рамках комплексного проекта, в денежном выражении, превышающем объем направленных на реализацию комплексного проекта средств федерального бюджета не менее чем на 15%.

Предельный размер субсидии, запрашиваемой участником отбора, в рамках реализации комплексного проекта 2.5 млрд рублей на весь срок реализации комплексного проекта (ежегодный лимит - 500 млн рублей) при условии привлечения внебюджетных средств в объеме не менее 10% от стоимости проекта.

Срок выполнения комплексного проекта – не более 10 лет, при этом НИОКР должны быть завершены в течение 5 лет.

Ключевые технологические направления:

оборудование и компоненты оборудования;

ключевые запасные части, комплектующие и ключевые узлы, инструменты и принадлежности к оборудованию;

специальные материалы.

С подробным перечнем ключевых технологических направлений, условиями и порядком участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте государственной информационной системы промышленности. Заявки принимаются до 6 мая 2026 года. Победители будут объявлены не позднее 25 июня 2026 года.

теги: микроэлектроника производство электроники господдержка НИОКР субсидии Россия

