Микроэлектроника: Минпромторг предлагает возможности заявиться на предоставление субсидий на НИОКР в области средств производства электроники

MForum.ru
08.04.2026,
Минпромторг России объявляет отбор российских организаций на право получения субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники.
Субсидии направлены на стимулирование деятельности российских организаций электронной промышленности по разработке и производству средств производства электроники, материалов и средств автоматизированного проектирования в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
Результатом предоставления субсидии должен стать объем реализации средств производства электроники, созданных в рамках комплексного проекта, в денежном выражении, превышающем объем направленных на реализацию комплексного проекта средств федерального бюджета не менее чем на 15%.
Предельный размер субсидии, запрашиваемой участником отбора, в рамках реализации комплексного проекта 2.5 млрд рублей на весь срок реализации комплексного проекта (ежегодный лимит - 500 млн рублей) при условии привлечения внебюджетных средств в объеме не менее 10% от стоимости проекта.
Срок выполнения комплексного проекта – не более 10 лет, при этом НИОКР должны быть завершены в течение 5 лет.
Ключевые технологические направления:
С подробным перечнем ключевых технологических направлений, условиями и порядком участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте государственной информационной системы промышленности. Заявки принимаются до 6 мая 2026 года. Победители будут объявлены не позднее 25 июня 2026 года.
микроэлектроника производство электроники господдержка НИОКР субсидии Россия
