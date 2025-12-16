Микроэлектроника: Минпромторг готов инвестировать в обновление и продление программы ЭлМаш

MForum.ru
16.12.2025,
Министерство готово заплатить 493 млн рублей за корректировку и продление до 2036 года программы по развитию электронного машиностроения в России, сообщает Cnews.
В основу программы должна быть положена модель скоординированного развития технологического развития и материалов, методика приоритезации НИОКР, предложения по правовому регулированию и финансовому стимулированию. Все это должно произойти до 31 октября 2027 года.
На мой взгляд, частично это связано с тем, что текущая программа (до 2030 года) столкнулась с недофинансированием на десятки миллиардов рублей, что заставляет сдвигать «вправо» сроки исполнения десятков НИОКР. И с тем, что эта программа создавалась в других реалиях, с тех пор в мире и в стране произошло множество изменений, которые должны найти отражение в корректировке программы.
В частности, по материалам продолжает сохраняться критический уровень зависимости от зарубежных поставок. Да и с оборудованием картина не сильно улучшилась.
Для создания полного цикла микроэлектронного производства требуются инвестиции в размере от нескольких сотен до полутриллиона рублей, что заметно меньше планируемых и выделяемых объемов средств.
Есть также проблема технологического отставания от лидеров в области микроэлектроники на годы или даже десятки лет.
Дополнительные сложности создает малый объем адресуемого рынка - для экономической окупаемости многих проектов внутренний спрос может оказаться недостаточен, необходима экспортная составляющая выручки.
В 2024 году, например, планировался объем финансирования в 43.3 млрд рублей, а выделено было 23.7 млрд рублей. В 2025 году разница еще больше – планировалось 40 млрд, а выделили 15.7 млрд. К концу 2025 года отставание по НИОКР составит более 60 работ.
В общем, работы по обновлению и продлению программы – необходимы. Смущают только сроки – до конца октября 2027 года, на мой взгляд, было бы неплохо быстрее внести коррективы в текущую программу.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника Минпромторг регулирование господдержка
--
Публикации по теме:
12.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Производителей памяти баллами стимулируют к ее сборке в России / MForum.ru
09.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Минпромторг предложил продлить на 2 года срок действия субсидий / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Регулятор планирует ужесточить требования к локализации отечественных электросчетчиков / MForum.ru
12.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Компании, развивающие ИИ мощности, попали в непростую ситуацию на фоне растущего дефицита чипов ИИ в Китае / MForum.ru
22.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Испании пытаются обустроить собственную микроэлектронику / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru