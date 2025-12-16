Микроэлектроника: Минпромторг готов инвестировать в обновление и продление программы ЭлМаш

16.12.2025, MForum.ru

Министерство готово заплатить 493 млн рублей за корректировку и продление до 2036 года программы по развитию электронного машиностроения в России, сообщает Cnews.

В основу программы должна быть положена модель скоординированного развития технологического развития и материалов, методика приоритезации НИОКР, предложения по правовому регулированию и финансовому стимулированию. Все это должно произойти до 31 октября 2027 года.

На мой взгляд, частично это связано с тем, что текущая программа (до 2030 года) столкнулась с недофинансированием на десятки миллиардов рублей, что заставляет сдвигать «вправо» сроки исполнения десятков НИОКР. И с тем, что эта программа создавалась в других реалиях, с тех пор в мире и в стране произошло множество изменений, которые должны найти отражение в корректировке программы.

В частности, по материалам продолжает сохраняться критический уровень зависимости от зарубежных поставок. Да и с оборудованием картина не сильно улучшилась.

Для создания полного цикла микроэлектронного производства требуются инвестиции в размере от нескольких сотен до полутриллиона рублей, что заметно меньше планируемых и выделяемых объемов средств.

Есть также проблема технологического отставания от лидеров в области микроэлектроники на годы или даже десятки лет.

Дополнительные сложности создает малый объем адресуемого рынка - для экономической окупаемости многих проектов внутренний спрос может оказаться недостаточен, необходима экспортная составляющая выручки.

В 2024 году, например, планировался объем финансирования в 43.3 млрд рублей, а выделено было 23.7 млрд рублей. В 2025 году разница еще больше – планировалось 40 млрд, а выделили 15.7 млрд. К концу 2025 года отставание по НИОКР составит более 60 работ.

В общем, работы по обновлению и продлению программы – необходимы. Смущают только сроки – до конца октября 2027 года, на мой взгляд, было бы неплохо быстрее внести коррективы в текущую программу.

