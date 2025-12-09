Микроэлектроника: Минпромторг предложил продлить на 2 года срок действия субсидий

MForum.ru
09.12.2025,
Об этом узнали в CNews. Если соответствующие поправки в ПП 308 от 9.03.2022 будет принято, это коснется госпрограмм «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие».
Получить продление смогут не все, есть ряд критериев, которые позволят претендовать на отсрочку. В частности, это такие основания, как гособоронзаказ, наличие сертификата ТПП об обстоятельствах непреодолимой силы или если мобилизовано более 15% численности сотрудников предприятия.
В целом это важное и необходимое регуляторное воздействие – бизнесам, столкнувшимся с проблемами, не зависящими от их контроля, типа санкций, нужно понимание и шаги навстречу со стороны государства. Несколько смущает избирательность мер, далеко не все получатели субсидий, пострадавших по таким причинам, подпадают под действие одного из перечисленных критериев.
