Микроэлектроника: Минпромторг предложил продлить на 2 года срок действия субсидий

Об этом узнали в CNews. Если соответствующие поправки в ПП 308 от 9.03.2022 будет принято, это коснется госпрограмм «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие».

Получить продление смогут не все, есть ряд критериев, которые позволят претендовать на отсрочку. В частности, это такие основания, как гособоронзаказ, наличие сертификата ТПП об обстоятельствах непреодолимой силы или если мобилизовано более 15% численности сотрудников предприятия.

В целом это важное и необходимое регуляторное воздействие – бизнесам, столкнувшимся с проблемами, не зависящими от их контроля, типа санкций, нужно понимание и шаги навстречу со стороны государства. Несколько смущает избирательность мер, далеко не все получатели субсидий, пострадавших по таким причинам, подпадают под действие одного из перечисленных критериев.

