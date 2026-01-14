Микроэлектроника: Американская Wolfspeed начала производство пластин SiC 300 мм

14.01.2026, MForum.ru

Wolfspeed запустила первое в мире коммерческое производство пластин SiC диаметром 300 мм.

Американская компания Wolfspeed, мировой лидер в технологии карбида кремния (SiC), официально объявила о начале коммерческого производства пластин SiC диаметром 300 мм (12 дюймов). Запуск производства на заводе «Молекулярная империя» в Дюрехе (Северная Каролина) является ключевым технологическим прорывом для всей отрасли силовой электроники.

Почему это важно?

Переход с пластин 200 мм на 300 мм позволяет увеличить выход годных чипов с одной пластины до 2,5 раз, что ведет к снижению себестоимости SiC-компонентов на 20-25%.





Технология критична для ускорения электромобильности, возобновляемой энергетики и развития ЦОД, где SiC обеспечивает более высокий КПД и компактность систем.





Этот шаг укрепляет позиции Wolfspeed как поставщика для крупнейших производителей (Infineon, STMicroelectronics и др.) и создает высокий барьер для входа новым игрокам.

Рынок SiC переживает период быстрого роста и технологической гонки. Аналитики Yole Group подтверждают, что Wolfspeed сохраняет лидерство с долей рынка около 34% в 2024 году, однако её китайские конкуренты (SICC, TanKeBlue, Sanan) стремительно наращивают объёмы и долю, опираясь на поддержку государственных программ и растущий внутренний спрос.

В частности, осенью 2025 года китайская компания SICC сообщила о запуске пилотной линии по выпуску пластин SiC 300 мм. Это демонстрирует, что технологическая отставание сокращается, и в перспективе нескольких лет отрасль может столкнуться с усилением ценового давления со стороны китайских производителей.

В ближайшие годы борьба пойдет не только за рыночные доли, но и за контроль над ключевыми технологиями и за снижение себестоимости конечных продуктов.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: SiC карбид кремния пластины 300мм Wolfspeed

--