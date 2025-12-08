Микроэлектроника: В Зеленограде открылся Московский центр фотоники

08.12.2025, MForum.ru

Если раньше заявлялось, что производственная мощность центра составит 100 тысяч ФИС в год, в новых сообщениях говорится уже о способности выпустить до 500 тысяч «инновационных изделий в год». Впрочем, до июня 2026 года предприятие будет работать в тестовом режиме, запуск в промышленную эксплуатацию намечен на лето 2026 года.

Площадь центра составит 26.7 тыс. кв. м. Центр оснащен 57 единицами высокотехнологичного оборудования и «чистыми комнатами» высших классов чистоты (ISO 5 и ISO 6).

В МЦФ будет поддерживаться сразу три технологии: Фосфид-индиевая (InP), кремний-германиевая (SiGe), кремний-на-изоляторе (SOI).

Создание центра обеспечила в том числе субсидия Минпромторга в размере 2.512 млрд руб.

Предприятие сотрудничает, в частности, с Московской испытательной лабораторией микроэлектроники (МИЛМ), АО НЗПП Восток.

ФИС – ключевые компоненты для связи 5G/6G, ЦОД, биомедицины и квантовых вычислений.

Успех проекта будет зависеть от способности нового предприятия обеспечить стабильное качество, высокий выход годных.

теги: микроэлектроника фотоника производства производственные мощности технологии

© Алексей Бойко, MForum.ru

