Микроэлектроника: Китайская YMTC строит еще три завода, чтобы удвоить производство чипов памяти

14.04.2026,
Китайский производитель чипов памяти YMTC (Yangtze Memory Technologies) объявил о планах масштабного расширения производственных мощностей, компания намеревается построить 2 новые фабрики в дополнение к уже строящемуся третьему заводу. Об этом сообщает Reuters. Каждый новый завод после выхода на полную мощность сможет выпускать до 100 000 пластин в месяц.
Строящийся третий завод в Ухане должен начать работу в конце 2026 года с планом выхода на мощность 50 000 пластин в месяц к 2027 году. Когда будут готовы две новые фабрики - пока что неизвестно, но обычно от такого рода анонсов до запуска проходит 2-3 года.
Сейчас у компании 2 завода в Ухане общей мощностью 200 000 пластин в месяц.
Это не только желание компании к масштабированию бизнес-процессов, но также реакция на геополитическую ситуацию. Китай стремится снизить зависимость от зарубежных технологий. В апреле 2026 года американские законодатели предложили ввести дополнительные ограничения на экспорт оборудования для производства чипов в Китай, так что мы вполне можем связать эти предложения и реакцию YMTC.
YMTC делает ставку на сотрудничество с местными поставщиками. Для третьего завода более 50% оборудования поставят китайские компании.
Кроме расширения объемов производства, компания также нацелилась на рынок DRAM. Все три новых завода выделят часть мощностей под выпуск DRAM. YMTC уже отправила клиентам образцы чипов LPDDR и ожидает от них обратную связь.
По данным UBS, YMTC занимала 11,8% мирового рынка NAND-флеш в 2025 году, и прогнозируется, что к началу 2027 года ее доля вырастет до 14%. Этому помогает политика китайских IT-гигантов, которые покупают чипы памяти «Сделано в Китае»: Alibaba, ByteDance (владелец TikTok) и Tencent, заключили предварительные соглашения с YMTC и CXMT на закупку стандартных чипов памяти DRAM и NAND.
К счастью для YMTC, корейские компании Samsung и SK Hynix в значительной степени переориентировали свои производства на выпуск HBM-памяти, что упростило для YMTC захват рынка.
