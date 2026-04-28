Анонсы: Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов

28.04.2026,
Неделю назад Vivo представила Y6t — смартфон на Snapdragon 4 Gen 2 с 6.74-дюймовым 720p+ экраном, батареей 6500 мАч и ценой от 1400 юаней за версию 6/128 ГБ. Теперь компания представляет "второй заход" по той же формуле, но с еще лучшим соотношением цены и характеристик.
Vivo Y500s получил аккумулятор емкостью 7200 мАч (одноэлементный, 28.23 Вт•ч) с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт (11 В, 4 А) через USB-C. Полного заряда хватает почти на 24 часа просмотра сериалов или на 15.5 часов навигации. Даже при 20% остатка телефон может работать в навигаторе около 3 часов в режиме энергосбережения.
Используется батарея Blue Ocean 3, которую можно безопасно заряжать при очень низких (-20°C) и очень высоких (до 40°C) температурах. Vivo оценивает ресурс в 1600 циклов зарядки (сохранение не менее 80% емкости) — этого достаточно для 6 лет обычного использования.
Экран — 6.75-дюймовый LCD разрешением 720×1570 пикселей с частотой 120 Гц. Фронтальная камера — 8 МП (f/2.1). Основная камера — 50 МП (f/1.8). Для сравнения, у Y6t основная камера всего 13 МП. Процессор новинки — Snapdragon 4 Gen 2 (4 нм, 5G).
Защита: IP68 (полная пыленепроницаемость, погружение в воду) и IP69 (защита от горячих струй под давлением). Стереодинамики с режимом очистки от воды (одной кнопкой). Боковой сканер отпечатков.
Цены стартуют от 1800 юаней за конфигурацию 8/256 ГБ, 2200 юаней за варианты 12/256 ГБ и 8/512 ГБ, что позволяет покупателю выбрать, за что он именно готов доплатить. На старте продаж действуют промо-цены: 12/256 ГБ и 8/512 ГБ предлагаются на 100 юаней дешевле. Y500s доступен в цветах: Obsidian Black, Galaxy Silver и Phoenix Gold.
Для сравнения: топовая версия Y6t (6/256 ГБ) стоит 1600 юаней. Доплатив 200 юаней (около 30 долларов), покупатель Y500s получает: большую батарею (7200 против 6500 мАч), лучшую камеру (50 МП против 13 МП), защиту IP68/IP69 (у Y6t — IP64) и больше оперативной памяти (8 ГБ против 6 ГБ).
В целом Vivo Y500s — это почти идеальный бюджетный смартфон для тех, кому нужна максимальная автономность и защита. 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 1800 юаней (265 долларов) — очень сильное предложение. Особенно на фоне конкурентов (Redmi, Realme), которые за эти деньги предлагают либо меньшую батарею, либо худшую защиту.
Доплата 200 юаней по сравнению с Y6t абсолютно оправдана. Покупатель получает сразу несколько серьезных улучшений. Тем, кто еще не купил Y6t, стоит присмотреться к Y500s.
© Антон Печеровый,
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
26.02. Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64
26.02. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч
25.02. iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч
25.02. Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109
20.02. Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте
28.04. МегаФон в Дагестане — качество связи улучшено в Кизляре
28.04. Оплату в Камбодже по QR-коду обеспечит МТС
28.04. МТС в Магаданской области - интернет ускорен новой базовой станцией в поселке Уптар
27.04. Компания Yadro представила новые конфигурации СХД с уменьшенными объемами ОЗУ
27.04. МТС выходит на рынок модульных ЦОД
27.04. МегаФон в Забайкальском крае - связь улучшена новой базовой станцией в посёлке Адриановка
27.04. ГК Элемент выпустила ВГ11Т - версию микроконтроллера ВГ7Т в компактном корпусе, и с важными модификациями
27.04. Приложение Т-банка поможет заплатить айфоном без подключения к интернету
26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
26.04. Балтийские страны построят сплошное покрытие 5G вдоль автомагистрали Via Baltica
24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»
24.04. Почему в России растет зарубежный трафик?
24.04. Рикор выпустил обновления прошивки для смартфонов Rikor
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски