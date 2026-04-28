Анонсы: Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов

28.04.2026, MForum.ru

Неделю назад Vivo представила Y6t — смартфон на Snapdragon 4 Gen 2 с 6.74-дюймовым 720p+ экраном, батареей 6500 мАч и ценой от 1400 юаней за версию 6/128 ГБ. Теперь компания представляет "второй заход" по той же формуле, но с еще лучшим соотношением цены и характеристик.

Vivo Y500s получил аккумулятор емкостью 7200 мАч (одноэлементный, 28.23 Вт•ч) с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт (11 В, 4 А) через USB-C. Полного заряда хватает почти на 24 часа просмотра сериалов или на 15.5 часов навигации. Даже при 20% остатка телефон может работать в навигаторе около 3 часов в режиме энергосбережения.

Используется батарея Blue Ocean 3, которую можно безопасно заряжать при очень низких (-20°C) и очень высоких (до 40°C) температурах. Vivo оценивает ресурс в 1600 циклов зарядки (сохранение не менее 80% емкости) — этого достаточно для 6 лет обычного использования.

Экран — 6.75-дюймовый LCD разрешением 720×1570 пикселей с частотой 120 Гц. Фронтальная камера — 8 МП (f/2.1). Основная камера — 50 МП (f/1.8). Для сравнения, у Y6t основная камера всего 13 МП. Процессор новинки — Snapdragon 4 Gen 2 (4 нм, 5G).

Защита: IP68 (полная пыленепроницаемость, погружение в воду) и IP69 (защита от горячих струй под давлением). Стереодинамики с режимом очистки от воды (одной кнопкой). Боковой сканер отпечатков.

Цены стартуют от 1800 юаней за конфигурацию 8/256 ГБ, 2200 юаней за варианты 12/256 ГБ и 8/512 ГБ, что позволяет покупателю выбрать, за что он именно готов доплатить. На старте продаж действуют промо-цены: 12/256 ГБ и 8/512 ГБ предлагаются на 100 юаней дешевле. Y500s доступен в цветах: Obsidian Black, Galaxy Silver и Phoenix Gold.

Для сравнения: топовая версия Y6t (6/256 ГБ) стоит 1600 юаней. Доплатив 200 юаней (около 30 долларов), покупатель Y500s получает: большую батарею (7200 против 6500 мАч), лучшую камеру (50 МП против 13 МП), защиту IP68/IP69 (у Y6t — IP64) и больше оперативной памяти (8 ГБ против 6 ГБ).

В целом Vivo Y500s — это почти идеальный бюджетный смартфон для тех, кому нужна максимальная автономность и защита. 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 1800 юаней (265 долларов) — очень сильное предложение. Особенно на фоне конкурентов (Redmi, Realme), которые за эти деньги предлагают либо меньшую батарею, либо худшую защиту.

Доплата 200 юаней по сравнению с Y6t абсолютно оправдана. Покупатель получает сразу несколько серьезных улучшений. Тем, кто еще не купил Y6t, стоит присмотреться к Y500s.