Слухи: Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?

06.04.2026, MForum.ru

Vivo наконец официально подтвердила существование смартфона T5 Pro, который впервые засветился в базе IMEI еще в феврале, а затем неоднократно всплывал в утечках характеристик. Индийский X-аккаунт компании назвал новинку "ультимативным домом энергии", но так ли это на самом деле?

В коротком тизер-видео Vivo раскрыла главную фишку T5 Pro — аккумулятор емкостью 9020 мАч. При этом производитель обещает, что смартфон станет "самым тонким в категории 9020 мАч". Звучит эффектно, но такой категории, разумеется, не существует, это чистый маркетинг.

Толщина корпуса, согласно микро-сайту Flipkart, составит всего 8.25 мм. Для батареи почти на 9000 мАч это впечатляющий показатель. Обычно такие объемы требуют толщины 9–10 мм и более.

Самое интересное — на микро-сайте упоминается расширительный комплект для телефотокамеры. Для смартфона ценой, вероятно, до 30 000 рупий (около 350 долларов) это нестандартное решение. Обычно телеконвертеры встречаются только у флагманских камерофонов вроде vivo X300 Ultra. Если информация верна, T5 Pro получит возможность оптического увеличения, недоступную конкурентам в этом сегменте.

Согласно более ранним слухам, T5 Pro получит 6.8-дюймовый AMOLED-экран разрешением "1.5K" с частотой 144 Гц и процессор Snapdragon 7s Gen 4. Анонс ожидается в середине апреля

Vivo T5 Pro — пример того, как производители играют с цифрами и формулировками, чтобы выделиться на перенасыщенном рынке. "Самая тонкая в категории 9020 мАч" звучит убедительно, только если не задумываться, что такой категории никто не создавал. "Ультимативная мощь" — тоже преувеличение, учитывая, что Snapdragon 7s Gen 4 — это крепкий середняк, а не флагман.

Тем не менее, реальные характеристики T5 Pro впечатляют. 9020 мАч при толщине 8.25 мм — инженерное достижение. Если vivo удастся удержать цену в разумных пределах и подтвердить наличие телеконвертера в комплекте, T5 Pro может стать очень интересным предложением для тех, кому нужна максимальная автономность и необычные фотографические возможности.

Ждем официального анонса в середине апреля. Пока же vivo удалось главное — привлечь внимание к новинке. Впрочем, сомнительные маркетинговые формулировки работают, ведь о T5 Pro говорят.