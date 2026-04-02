Анонсы: Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

02.04.2026, MForum.ru

Вслед за флагманскими смартфонами X300 Ultra и X300s компания Vivo представила в Китае новый планшет Pad6 Pro. Новинка приходит на смену прошлогоднему Pad5 Pro и предлагает серьезный апгрейд по всем фронтам: 4K-дисплей, топовый процессор и рекордную батарею.

Pad6 Pro оснастили 13.2-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Это один из лучших экранов среди Android-планшетов на сегодняшний день — высокая четкость в сочетании с плавностью делает устройство идеальным для просмотра контента, работы с графикой и игр.

Сердцем планшета стал Snapdragon 8 Elite Gen 5 — актуальный флагманский чип Qualcomm. В паре с ним работают 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.1 объемом 256 или 512 ГБ. Этого достаточно для любых задач — от тяжелых игр до видеомонтажа и многозадачности с десятком приложений.

Батарея емкостью 13 000 мАч — серьезная заявка на автономность. С таким объемом планшет может работать несколько дней без подзарядки даже при интенсивном использовании. Конкретные цифры времени работы производитель пока не раскрывает.

Аудиосистема включает 8 динамиков — для планшета это очень много. Ожидается объемный звук с хорошей детализацией, что важно для просмотра фильмов и видео.

Основная камера на 13 МП и фронтальная на 8 МП — стандартный набор для планшета, достаточный для видеозвонков и сканирования документов.

Работает устройство под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

Цена и доступность

Цвета: фиолетовый, синий, серый.

Vivo Pad6 Pro выходит на рынок, где уже представлены iPad Pro, Samsung Galaxy Tab S10 и Xiaomi Pad 7. Главные козыри новинки — 4K-экран с 144 Гц и батарея 13 000 мАч. Для Android-планшетов 4K-разрешение все еще редкость, и Vivo использует это как конкурентное преимущество.

Цена от 650 долларов за базовую версию ставит Pad6 Pro в один ряд с топовыми моделями конкурентов. Вопрос в том, как Vivo справится с оптимизацией софта для большого экрана и многозадачности — это традиционное слабое место Android-планшетов.

Пока Pad6 Pro доступен только в Китае. Информации о глобальном запуске нет, но, учитывая, что Vivo активно расширяет присутствие за пределами КНР, исключать выход планшета на международный рынок не стоит. Если это произойдет, у iPad Pro появится серьезный конкурент.