Анонсы: Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

02.04.2026, MForum.ru

Вслед за флагманскими смартфонами X300 Ultra и X300s компания Vivo представила в Китае новый планшет Pad6 Pro. Новинка приходит на смену прошлогоднему Pad5 Pro и предлагает серьезный апгрейд по всем фронтам: 4K-дисплей, топовый процессор и рекордную батарею.

Pad6 Pro оснастили 13.2-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Это один из лучших экранов среди Android-планшетов на сегодняшний день — высокая четкость в сочетании с плавностью делает устройство идеальным для просмотра контента, работы с графикой и игр.

Сердцем планшета стал Snapdragon 8 Elite Gen 5 — актуальный флагманский чип Qualcomm. В паре с ним работают 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.1 объемом 256 или 512 ГБ. Этого достаточно для любых задач — от тяжелых игр до видеомонтажа и многозадачности с десятком приложений.

Батарея емкостью 13 000 мАч — серьезная заявка на автономность. С таким объемом планшет может работать несколько дней без подзарядки даже при интенсивном использовании. Конкретные цифры времени работы производитель пока не раскрывает.

Аудиосистема включает 8 динамиков — для планшета это очень много. Ожидается объемный звук с хорошей детализацией, что важно для просмотра фильмов и видео.

Основная камера на 13 МП и фронтальная на 8 МП — стандартный набор для планшета, достаточный для видеозвонков и сканирования документов.

Работает устройство под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

Цена и доступность

Цвета: фиолетовый, синий, серый.

Vivo Pad6 Pro выходит на рынок, где уже представлены iPad Pro, Samsung Galaxy Tab S10 и Xiaomi Pad 7. Главные козыри новинки — 4K-экран с 144 Гц и батарея 13 000 мАч. Для Android-планшетов 4K-разрешение все еще редкость, и Vivo использует это как конкурентное преимущество.

Цена от 650 долларов за базовую версию ставит Pad6 Pro в один ряд с топовыми моделями конкурентов. Вопрос в том, как Vivo справится с оптимизацией софта для большого экрана и многозадачности — это традиционное слабое место Android-планшетов.

Пока Pad6 Pro доступен только в Китае. Информации о глобальном запуске нет, но, учитывая, что Vivo активно расширяет присутствие за пределами КНР, исключать выход планшета на международный рынок не стоит. Если это произойдет, у iPad Pro появится серьезный конкурент.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль

31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов

27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов

26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами

26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69

25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц

17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69

17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов

11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч

10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч

26.02. Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64

26.02. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч

25.02. iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч

25.02. Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109

20.02. Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте

20.02. Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер

17.02. Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч

11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана

10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой

05.02. Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч

Колонка редактора

01.04. МТС испытала «летающую базовую станцию» на аэростате в Саратовской области

01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов

25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд

25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах

25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг

24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением

24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL

24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей

24.03. Кризис расползается по цепочке поставок

24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%

24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile

24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения

24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440

23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году

23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон

Новости

03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15

03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series

03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч

02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране

02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2

01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro

31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль

31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов

31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти

30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними

30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий

27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов

27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн

26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69

26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами

25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц

25.03. Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч

25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки

