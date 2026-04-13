Анонсы: Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий

Realme подтвердила, что Narzo 100 Lite 5G выйдет в Индии 14 апреля. Смартфон придет на смену Narzo 80 Lite 5G и займет место в бюджетной 5G-линейке компании. Главная фишка новинки — аккумулятор.

Realme называет батарею емкостью 7000 мАч "Titan Battery" и обещает сохранение здоровья аккумулятора до шести лет. Поддерживается реверсивная зарядка — смартфон можно использовать как пауэрбанк для других устройств.

Narzo 100 Lite 5G оснастили 6.9-дюймовым LCD-дисплеем с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Плавность и хорошая видимость на солнце — два главных преимущества экрана.

Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 6300 — проверенный бюджетный чип с поддержкой 5G. Система охлаждения — испарительная камера площадью 5300 мм². Realme обещает плавную производительность в течение четырех лет.

Цвета: Thunder Black и Frost Silver. Задняя панель имеет текстурированную отделку с вертикальным расположением камер и светодиодной вспышкой. Основная камера — 13 МП, фронтальная — 5 МП. Защита от пыли и брызг по стандарту IP64, Armorshell protection для дополнительной прочности.

Ожидаемые конфигурации памяти: 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ. Цена, по слухам, стартует от 13 000 рупий (около 155 долларов) и доходит до 15 000 рупий (~180 долларов) за топ-версию. Продажи будут идти через Amazon India, официальный сайт Realme и офлайн-магазины после запуска.

Narzo 100 Lite 5G — это уже третий бюджетный смартфон Realme с батареей 7000 мАч за последние месяцы (после C100 5G и C83 5G). Компания нашла формулу успеха: большой аккумулятор, 5G, высокочастотный экран и доступная цена.

"Titan Battery" с шестилетним сроком службы — маркетинговый ход, но в нем есть смысл. Пользователи бюджетных смартфонов часто держат устройства по 3-4 года, и износ батареи для них критичен. Если Realme действительно удалось продлить срок службы аккумулятора, это станет весомым конкурентным преимуществом.

Dimensity 6300 — не самый мощный чип, но для своей ценовой категории он хорош. В паре с 144 Гц экраном и 7000 мАч батареей получается устройство, которое будет быстро работать и долго жить без подзарядки.

Основная камера на 13 МП — слабое место. Конкуренты в этом сегменте уже предлагают 50 МП сенсоры. Но, видимо, Realme сознательно сэкономила на камере, чтобы вложиться в батарею и экран. Для целевой аудитории (студенты, рабочие, пожилые люди) это может быть оправдано. Хотя не факт, этой аудитории камеры также важны.

Цена от 13 000 рупий делает Narzo 100 Lite 5G прямым конкурентом Redmi A7 Pro 5G (анонс 13 апреля). Битва бюджетных гигантов обещает быть жаркой. Ждем официального анонса 14 апреля, чтобы оценить точные цены и старт продаж.