Микроэлектроника: Разработку САПР под техпроцессы до 90 нм профинансирует Минпромторг

29.04.2026, MForum.ru

Минпромторг предлагает 943 млн рублей тем, кто возьмется за разработку ПО базового уровня реализации маршрута подготовки данных для проектирования и изготовления фотошаблонов по топологии 90нм и выше. Подробнее - в CNews.

Софт должен быть «заточен» под белорусское оборудование для создания фотошаблонов серий ЭМ-5189/5289, ЭМ-5489Б и ЭМ-5079. Интересное и пугающее требование - софт должен работать без подключения к сети (планируется полное отключение интернета в какой-то момент?). -- теги: микроэлектроника САПР господдержка 90нм Минпромторг --

© Алексей Бойко, MForum.ru

