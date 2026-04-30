Платное ТВ: Рынок платного ТВ в 2025 году показал рост на фоне блокировок мобильного интернета

30.04.2026,
После двух лет сокращения абонбазы рынок платного ТВ в 2025 году вернулся к положительной динамике: число абонентов выросло на 0,5% до 46,7 млн, объем рынка увеличился на 4,6% и составил 112,9 млрд рублей.
Основной причиной притока новых подписчиков – несмотря на растущую конкуренцию со стороны онлайн-видеосервисов (онлайн-кинотеатры, предлагающие, кроме VoD, просмотр телеканалов, ТВ-приложения для Smart-TV), стал рост подключений домохозяйств к фиксированному интернету на фоне массовых отключений мобильного.
Продвижение операторами пакетных тарифных планов (интернет + ТВ) одновременно привело и к росту пользователей платного ТВ.
На рост выручки, кроме увеличения числа пользователей, в значительной степени повлияло массовое повышение тарифов. Средний счет на абонента (ARPU) по итогам года вырос на 8 рублей со 194 до 202 рублей.
Рынок платного ТВ - 2025
По-прежнему движущей силой рынка остается технология IPTV, развитие которой происходит благодаря продолжающемуся росту числа абонентов фиксированного ШПД. По оценкам «ТМТ Консалтинг», прирост числа IPTV-пользователей в 2025 году составил 0,67 млн, он произошел за счет крупнейших ШПД-провайдеров - «Ростелекома» и МТС.
В сегменте спутникового ТВ уже четвертый год отмечалась отрицательная динамика абонентской базы. Суммарное число подписчиков по итогам года, по оценке «ТМТ Консалтинг», сократилось на 0,25 млн.
Скорость оттока в кабельном ТВ в 2025 году снизилась: абонентская база сократилась на 0,21 млн – значительно меньше, чем это было в предыдущие 6 лет. Причиной замедления оттока также стал рост числа ШПД-пользователей, у которых КТВ включено в пакетные тарифы.
Позиции IPTV продолжают усиливаться – и по числу абонентов, и по выручке доля этой технологии в структуре рынка выросла по итогам года на 1 п.п., лидерство IPTV в доходах окончательно закрепилось. В структуре абонентской базы год назад ожидалось, что КТВ уступит 1-е место спутниковому ТВ, но, вследствие снижения темпов оттока в кабельном ТВ разрыв между двумя технологиями, наоборот, увеличился, и КТВ все еще удерживает свою историческую ведущую позицию.
Структура рынка по технологиям, 2025
Расстановка сил на рынке платного ТВ по итогам 2025 года не изменилась. Возможности для роста IPTV, возникшие на фоне активных подключений к фиксированному интернету в 2025 году, позволили крупнейшим ШПД-провайдерам – «Ростелекому» и МТС – увеличить число своих абонентов в сегменте платного ТВ на 3% и 5% соответственно. Доли обоих операторов в структуре общей абонентской базы выросли. «Ростелекому» удалось вплотную приблизиться к «Триколору»: от обладателя крупнейшей базы к концу 2025 года его отделяло менее 0,45 млн пользователей.
Темпы роста «ЭР-Телекома» оказались заметно ниже, чем у конкурентов – операторов проводного ТВ, несмотря на рост в регионах за счет повышенного спроса на ШПД. Причиной этого стал продолжающийся отток московских пользователей. «Триколору», единственному из всех спутниковых операторов, удалось избежать оттока. Второй по величине спутниковый оператор - «Орион» - окончательно выбыл из состава крупнейших операторов.
Структура рынка по операторам, 2025
Суммарное число пользователей прочих операторов, не вошедших в ТОП-4, сократилось за год на 380 тысяч.
После небольшого роста абонбазы в Москве в 2024 году, по итогам 2025 года восстановилась отрицательная динамика: за год число абонентов сократилось на 0,7% до 5,58 млн. Расстановка сил по игрокам не изменилась.
Прогноз развития рынка в 2026 году
По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в результате потери спутника в марте 2026 года число абонентов платного ТВ по итогам года может сократиться как минимум на 0,4%. В последующие годы снижение абонентской базы составит около 0,3% в год. Основной причиной оттока останется переход пользователей на онлайн-видеосервисы. В то же время резкому сокращению числа подписчиков будут препятствовать распространение пакетных тарифных планов и невысокая стоимость услуги.
Вследствие потери части абонентов ожидается рост доходов рынка платного ТВ по итогам 2026 года всего на 2,0% до 115 млрд рублей. Увеличение выручки будет связано с повышением тарифов.
