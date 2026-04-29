Телеком: MCN Telecom нарастила выручку по итогам 2025 года на 8%

29.04.2026, MForum.ru

В современном телекоме это считается хорошим показателем, хотя если вспомнить про инфляцию… Компания не приводит абсолютного значения выручки и данных о количестве абонентов, но утверждает, что оно «сопоставимо с прежним периодом».

В условиях серьезных проблем с мобильным интернетом в России в целом, с ограничениями голосовой связи в популярных мессенджерах в частности, вряд ли удивительно, что компания заработала чуть больше из-за вынужденного роста на голосовом трафике. Впрочем, компания отмечает также рост динамики спроса на услуги Виртуальной АТС (+15% год к году). Сервисы Telecom API показали рост выручки «примерно на 30%»).

В портфеле компании есть целый ряд решений для автоматизации бизнес-коммуникаций - контакт-центр ИИ, голосовые роботы, телефонный ИИ-агент (продукт, запущенный в 2025 году, в который интегрирована LLM Яндекс, включая функции синтеза и распознавания речи).

В своем пресс-релизе, посвященном итогам года компания упоминает телеком-платформу CPaaS, в которую были внедрены новые ИИ-голоса; контакт-центр ИИ MCN Telecom - представленный в 2024 году, он был «существенно доработан» в течение года - теперь его предлагается использовать даже как CRM-систему с базовой функциональностью.

В 2025 году была реализована прямая интеграция Виртуальной АТС с BPM-системой ELMA365: решение обеспечивает передачу данных о звонках в систему, привязку информации к сделкам и контактам, а также автоматическое назначение ответственных за взаимодействие с клиентами. Кроме того, реализована интеграция с мессенджером MAX, которая позволяет получать события телефонии и SMS в чат-боте MCN Telecom.

Всего в портфеле MCN Telecom более 30 интеграций с CRM- и другими внешними системами — как универсальными, так и специализированными. Среди них: amoCRM, Битрикс24, YCLIENTS, Простые звонки, retailCRM, Мегаплан, 1С-Рарус, ELMA365, Мой склад, Envybox, S2CRM и другие.

В целом можно отметить стремление компании внедрять автоматизацию и другие возможности ИИ в различные свои платформы и предложения. Это соответствует общерыночным трендам. «В 2025 году ключевой фокус был направлен на внедрение телефонного ИИ-агента, а также на доработку других продуктов платформы с целью предоставления более современных и удобных решений для повышения качества обслуживания клиентов», - отметила пресс-служба компании. \\

