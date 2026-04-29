Микроэлектроника: Китайский производитель электромобилей Nio делает ставку на собственные чипы

29.04.2026, MForum.ru

Как сообщает Reuters, гендиректор компании Nio на днях заявил, что компания делает ставку на чипы собственной разработки, чтобы повысить прибыльность и снизить зависимость от поставщиков чипов, прежде всего, глобальных брендов, как Nvidia.

По его мнению, чипы собственной разработки лучше соответствуют применяемым компанией алгоритмам и компоновке датчиков. И что несмотря на высокие первоначальные исследования на исследования и разработки, чипы Nio позволят компании сэкономить по сравнению с использованием чипов Nvidia с их «очень высокой добавленной» стоимостью.

Компания Nio выделила свое подразделение по производству чипов Shenji в независимую компанию, чтобы иметь возможность продавать разработанные чипы всем желающим.

В компании уверены, что ее чипы и собственная ОС для автомобилей будет иметь центральное значение для долгосрочной конкурентоспособности.

В Nio ставят перед собой задачу превращения в глобальный премиальный бренд. \\

