Микроэлектроника: Китайский производитель электромобилей Nio делает ставку на собственные чипы

29.04.2026,
Как сообщает Reuters, гендиректор компании Nio на днях заявил, что компания делает ставку на чипы собственной разработки, чтобы повысить прибыльность и снизить зависимость от поставщиков чипов, прежде всего, глобальных брендов, как Nvidia.
По его мнению, чипы собственной разработки лучше соответствуют применяемым компанией алгоритмам и компоновке датчиков. И что несмотря на высокие первоначальные исследования на исследования и разработки, чипы Nio позволят компании сэкономить по сравнению с использованием чипов Nvidia с их «очень высокой добавленной» стоимостью.
Компания Nio выделила свое подразделение по производству чипов Shenji в независимую компанию, чтобы иметь возможность продавать разработанные чипы всем желающим.
В компании уверены, что ее чипы и собственная ОС для автомобилей будет иметь центральное значение для долгосрочной конкурентоспособности.
В Nio ставят перед собой задачу превращения в глобальный премиальный бренд. \\
