Микроэлектроника: Американская Polar Semi получит технологии UMC для пластин 200 мм

Тайваньский производитель чипов UMC подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Polar Semiconductor о сотрудничестве в производстве 200-миллиметровых (8-дюймовых) пластин в США. Об этом рассказывает Reuters.

Речь идет о производстве в Блумингтоне, Миннесота. Продукция нацелена на автопром, ЦОДы, бытовую электронику, аэрокосмические и оборонные применения.

Это партнерство, как ожидается, объединит производственные возможности Polar в США с портфелем 8-дюймовых технологий UMC и глобальной клиентской базовой компании.

Сотрудничество укрепит производства 8-дюймовых пластин в США и повысит устойчивость американских цепочек поставки в условиях меняющейся геополитики. Потребители получат нужные им чипы «сделано в США».

💎 Интересная сделка, которая может стать модельной и для других американских компаний и компаний из «дружественных» стран «западного» блока.

