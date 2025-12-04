Микроэлектроника: Американская Polar Semi получит технологии UMC для пластин 200 мм

MForum.ru
04.12.2025,
Тайваньский производитель чипов UMC подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Polar Semiconductor о сотрудничестве в производстве 200-миллиметровых (8-дюймовых) пластин в США. Об этом рассказывает Reuters.
Речь идет о производстве в Блумингтоне, Миннесота. Продукция нацелена на автопром, ЦОДы, бытовую электронику, аэрокосмические и оборонные применения.
Это партнерство, как ожидается, объединит производственные возможности Polar в США с портфелем 8-дюймовых технологий UMC и глобальной клиентской базовой компании.
Сотрудничество укрепит производства 8-дюймовых пластин в США и повысит устойчивость американских цепочек поставки в условиях меняющейся геополитики. Потребители получат нужные им чипы «сделано в США».
💎 Интересная сделка, которая может стать модельной и для других американских компаний и компаний из «дружественных» стран «западного» блока.
--
За новостями телекома (сотовой и фиксированной, спутниковой и других видов связи) удобно следить в моем телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости IT и новости ИИ вы найдете в моем канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника партнерства friendly shoring США Тайвань
--
Публикации по теме:
23.02. [Новости компаний] Терагерцы: Новая система MIT сможет обеспечить эффективный вход в терагерцы / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: ЕС инвестирует $142 млн в Нидерландах для производства фотоники / MForum.ru
06.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Великобритания предписывает китайцам продать долю в шотландской компании по производству микросхем / MForum.ru
08.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Санкции США в отношении технологии RISC-V играют на руку Китая / MForum.ru
02.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай делает ставки на чипы RISC-V, чтобы избежать экспортных ограничений США / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru