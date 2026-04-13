Слухи: Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля

13.04.2026,
Huawei подтвердила дату презентации серии Pura 90 Pro в Китае, одновременно раскрыв дизайн, цветовые решения и конфигурации памяти. Линейка будет включать две модели — Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max.
Презентация Huawei Pura 90 серии состоится в Китае 20 апреля. Желающие уже могут оформить предзаказ через официальный онлайн-магазин Huawei в стране. Характеристики пока не раскрыты, но дизайн и основные параметры уже известны.
Оба устройства сохраняют дизайн, похожий на линейку Pura 80, с характерным треугольным модулем камер на задней панели. Huawei продолжает развивать эту узнаваемую фишку, которая отличает Pura от других флагманов.
Pura 90 Pro Max будет доступен в цветах Obsidian Black (обсидианово-черный), Dawn Gold (золото рассвета), Purple Sunset (пурпурный закат), Orange Ocean (оранжевый океан) и Emerald Lake (изумрудное озеро). Все варианты, кроме черного и золотого, получит градиентную окраску.
Pura 90 Pro будет предложен в 4 цветах: Mulberry Black (черный), Coconut White (кокосово-белый), Orange Soda (оранжевая сода), Pink Guava (розовая гуава). Здесь черный и белый — сплошные, остальные — с градиентом.
Обе модели будут доступны в одинаковых конфигурациях памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ.
Huawei продолжает делать ставку на узнаваемый дизайн и камеры как главные козыри флагманской Pura-серии. Треугольный модуль, который когда-то вызывал споры, теперь стал визитной карточкой линейки.
Градиентные цвета и яркие оттенки (оранжевый океан, пурпурный закат) нацелены на молодую аудиторию, которой надоели скучные черные и серебристые флагманы. При этом классические черный и белый остаются для консервативных покупателей.
О характеристиках пока известно мало. Ожидается, что Pura 90 Pro получит новый процессор Kirin (возможно, 9020 или 9030), улучшенные камеры с физически изменяемой диафрагмой и, вероятно, спутниковую связь. Батарея и зарядка, судя по трендам, будут на уровне 5500–6000 мАч и 100 Вт.
Главный вопрос — наличие сервисов Google. В Китае это не проблема, но для глобального рынка, куда Pura 90 Pro, вероятно, тоже выйдет, отсутствие GMS может отпугнуть покупателей. Впрочем, Huawei уже несколько лет живет с этой проблемой и нашла свою аудиторию.
Подробности появятся в ближайшие дни. Пока же Pura 90 Pro выглядит как эволюционное обновление одной из самых интересных флагманских линеек на рынке.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.01. Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор
14.05. Раскрыты подробности о Huawei Nova 14 Ultra
13.12. Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound
23.10. Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android
08.08. Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) дебютирует с двухслойным OLED экраном
31.07. Раскрыты дизайн и спецификации раскладушки Huawei Nova Flip
01.05. Процессоры Huawei / SMIC пока что не демонстрируют ожидаемых прорывов в техпроцессах или производительности
18.04. Pura 70 и Pura 70 Pro представлены официально
18.04. Huawei Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro+ представлены официально
14.01. Стильная Bluetooth-гарнитура Jabra JX20 Pura Titanium Edition
14.04. РТУ МИРЭА совместно с АНО КПП создадут «национальный полигон» для тестирования продукции отечественной химической продукции и материалов, используемых в производстве печатных плат
13.04. В нефтегазохимическом секторе доля закупок ИТ-оборудования выросла почти в 1,5 раза
13.04. Инженеры USC создали чип памяти, работающий при температуре 700 °C
13.04. Rapidus запускает прототипную линию бэк-энда
13.04. SpaceX приступила к установке оборудования на предприятии в Техасе: начало производства намечено на конец 2026 года
13.04. Билайн в Самарской области - покрытие 4G усилено на федеральной трассе М-5
13.04. МТС поделилась динамикой прироста аудитории новых для россиян мессенджеров
13.04. Rapidus получит от правительства Японии дополнительные 4 млрд долларов на исследования и разработку 2-нм чипов
13.04. МегаФон в Челябинской области - покрытие 4G улучшено на озере Кременкуль
13.04. Телеком-фантастика: 2045 год, последние вышки сотовой связи только что отключены, и низкоорбитальные спутники обрабатывают всю связь?
10.04. Использование Starlink растет в некоторых городских районах США
10.04. МТС в Забайкальском крае расширил сеть LTE в трёх округах
10.04. Ростелеком примеривается к стройке дата-центра мощностью 100 МВт
10.04. Amazon рассматривает возможности продажи собственных ИИ-чипов
10.04. Какие геостационарные аппараты запланированы к производству в России
14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма
13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий
13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку
13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля
10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара
10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии
10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300
09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов
09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов
08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов
08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение
08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series