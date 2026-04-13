Слухи: Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля

13.04.2026, MForum.ru

Huawei подтвердила дату презентации серии Pura 90 Pro в Китае, одновременно раскрыв дизайн, цветовые решения и конфигурации памяти. Линейка будет включать две модели — Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max.

Презентация Huawei Pura 90 серии состоится в Китае 20 апреля. Желающие уже могут оформить предзаказ через официальный онлайн-магазин Huawei в стране. Характеристики пока не раскрыты, но дизайн и основные параметры уже известны.

Оба устройства сохраняют дизайн, похожий на линейку Pura 80, с характерным треугольным модулем камер на задней панели. Huawei продолжает развивать эту узнаваемую фишку, которая отличает Pura от других флагманов.

Pura 90 Pro Max будет доступен в цветах Obsidian Black (обсидианово-черный), Dawn Gold (золото рассвета), Purple Sunset (пурпурный закат), Orange Ocean (оранжевый океан) и Emerald Lake (изумрудное озеро). Все варианты, кроме черного и золотого, получит градиентную окраску.

Pura 90 Pro будет предложен в 4 цветах: Mulberry Black (черный), Coconut White (кокосово-белый), Orange Soda (оранжевая сода), Pink Guava (розовая гуава). Здесь черный и белый — сплошные, остальные — с градиентом.

Обе модели будут доступны в одинаковых конфигурациях памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ.

Huawei продолжает делать ставку на узнаваемый дизайн и камеры как главные козыри флагманской Pura-серии. Треугольный модуль, который когда-то вызывал споры, теперь стал визитной карточкой линейки.

Градиентные цвета и яркие оттенки (оранжевый океан, пурпурный закат) нацелены на молодую аудиторию, которой надоели скучные черные и серебристые флагманы. При этом классические черный и белый остаются для консервативных покупателей.

О характеристиках пока известно мало. Ожидается, что Pura 90 Pro получит новый процессор Kirin (возможно, 9020 или 9030), улучшенные камеры с физически изменяемой диафрагмой и, вероятно, спутниковую связь. Батарея и зарядка, судя по трендам, будут на уровне 5500–6000 мАч и 100 Вт.

Главный вопрос — наличие сервисов Google. В Китае это не проблема, но для глобального рынка, куда Pura 90 Pro, вероятно, тоже выйдет, отсутствие GMS может отпугнуть покупателей. Впрочем, Huawei уже несколько лет живет с этой проблемой и нашла свою аудиторию.

Подробности появятся в ближайшие дни. Пока же Pura 90 Pro выглядит как эволюционное обновление одной из самых интересных флагманских линеек на рынке.