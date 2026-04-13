Слухи: CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку

13.04.2026,
Если Nothing придерживается обычного графика, CMF Phone 3 Pro должен выйти в ближайшие недели — напомним, предшественник дебютировал 28 апреля прошлого года. Официальных подробностей пока нет, но новая утечка раскрыла ключевые характеристики грядущего смартфона.
CMF Phone 2 Pro
Главное изменение — переход с MediaTek на Qualcomm. Вместо Dimensity 7300 Pro, который использовался в CMF Phone 2 Pro, новинка получит Snapdragon 7s Gen 4.
Snapdragon 7s Gen 4 — это чип верхнего среднего сегмента, построенный по 4-нанометровому техпроцессу. Он обеспечит хорошую производительность в играх и приложениях при умеренном энергопотреблении.
CMF Phone 3 Pro, по слухам, получит металлическую рамку — серьезное улучшение по сравнению с пластиковым корпусом предшественника. Это должно добавить устройству премиальности и прочности.
Размер дисплея пока неизвестен, но разрешение составит 2392×1080 пикселей, а тип матрицы — AMOLED. Ожидается частота обновления 120 Гц, как у большинства современных смартфонов этого класса.
Аккумулятор слегка вырастет: от 5400 до 5500 мАч (против 5000 мАч у CMF Phone 2 Pro). Поддерживаться будет зарядка 45 Вт.
Камеры: тройной модуль сзади, вероятно, с обновленным дизайном расположения. Подробностей о сенсорах пока нет, но можно ожидать улучшений по сравнению с предшественником.
CMF Phone 3 Pro, судя по утечке, становится серьезнее. Переход на металлическую рамку и Qualcomm Snapdragon — это шаг в сторону премиального сегмента. При этом бренд, вероятно, сохранит узнаваемый дизайн со сменными задними панелями и яркими цветами.
Более емкая батарея (до 5500 мАч) в сочетании с энергоэффективным Snapdragon 7s Gen 4 обещает отличную автономность. 45-ваттная зарядка — не рекорд, но для комфортной повседневной зарядки достаточно.
Главный вопрос — цена. CMF Phone 2 Pro стоил около 25 000 рупий (примерно 300 долларов). Если Nothing удержит аналогичную стоимость, CMF Phone 3 Pro станет очень привлекательным вариантом в среднем сегменте, особенно с учетом металлической рамки и AMOLED-экрана.
Официальный анонс ожидается в ближайшие недели. Пока же CMF Phone 3 Pro выглядит как один из самых интересных смартфонов в своем классе.
© Антон Печеровый,
