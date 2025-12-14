Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор?

14.12.2025, MForum.ru

Пока рынок ждёт анонса серии Oppo Find X9, в сеть просочилась новая интригующая информация о топовой модели Ultra. Согласно свежей утечке от авторитетного инсайдера, компания может радикально пересмотреть архитектуру камеры флагмана, установив в него не один, а целых два 200-мегапиксельных сенсора, что может стать новым рекордом для индустрии.

Ранее ходили слухи, что Oppo Find X9 Ultra получит квадрокамеру с основным 200-мегапиксельным сенсором и тремя 50-мегапиксельными модулями (ультраширик и два перископных телефото). Однако теперь Digital Chat Station сообщает, что инженеры Oppo рассматривают возможность заменить один из 50-мегапиксельных телефото-объективов на ещё один высокочувствительный 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1.3 дюйма.

Если этот план будет реализован, финальная конфигурация может выглядеть так:

200 Мп основной широкоугольный объектив (1/1.12")

50 Мп сверхширокоугольный объектив

200 Мп средний телефото-объектив

50 Мп супер-телефото (перископ)

Такой шаг позволит Oppo сделать акцент на качестве съёмки в портретном и среднем зум-диапазоне, где будет задействован мощный 200 Мп сенсор. Однако утечка подчёркивает, что решение ещё не окончательное, и если возникнут проблемы с поставками компонентов, Oppo может вернуться к первоначальному плану с 50 Мп модулем.

В отличие от Find X9 и Find X9 Pro, которые, как ожидается, будут работать на чипе MediaTek Dimensity 9500, Ultra-версия, по слухам, получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Другими ключевыми характеристиками должны стать 6.8-дюймовый 2K OLED-дисплей с частотой 120 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном и оболочка ColorOS 16 на базе Android 16.

Главным козырем в автономности может стать батарея рекордной ёмкости — около 7 000 мАч. Если спецификация подтвердится, Oppo Find X9 Ultra станет флагманом с самой большой батареей на рынке 2026 года. Ожидается поддержка 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

Ожидается, что Oppo представит Find X9 Ultra в Китае в начале 2026 года, а глобальный релиз состоится ближе к концу первого квартала. С таким набором характеристик (два 200 МП сенсора, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батарея 7000 мАч) устройство готовится бросить серьёзный вызов будущим флагманам Samsung Galaxy S26 Ultra и Xiaomi 15 Ultra, сделав ставку на революционную систему камер и беспрецедентную автономность.