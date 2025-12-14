Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор?

MForum.ru
14.12.2025,
Пока рынок ждёт анонса серии Oppo Find X9, в сеть просочилась новая интригующая информация о топовой модели Ultra. Согласно свежей утечке от авторитетного инсайдера, компания может радикально пересмотреть архитектуру камеры флагмана, установив в него не один, а целых два 200-мегапиксельных сенсора, что может стать новым рекордом для индустрии.
Ранее ходили слухи, что Oppo Find X9 Ultra получит квадрокамеру с основным 200-мегапиксельным сенсором и тремя 50-мегапиксельными модулями (ультраширик и два перископных телефото). Однако теперь Digital Chat Station сообщает, что инженеры Oppo рассматривают возможность заменить один из 50-мегапиксельных телефото-объективов на ещё один высокочувствительный 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1.3 дюйма.
Если этот план будет реализован, финальная конфигурация может выглядеть так:
Такой шаг позволит Oppo сделать акцент на качестве съёмки в портретном и среднем зум-диапазоне, где будет задействован мощный 200 Мп сенсор. Однако утечка подчёркивает, что решение ещё не окончательное, и если возникнут проблемы с поставками компонентов, Oppo может вернуться к первоначальному плану с 50 Мп модулем.
В отличие от Find X9 и Find X9 Pro, которые, как ожидается, будут работать на чипе MediaTek Dimensity 9500, Ultra-версия, по слухам, получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Другими ключевыми характеристиками должны стать 6.8-дюймовый 2K OLED-дисплей с частотой 120 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном и оболочка ColorOS 16 на базе Android 16.
Главным козырем в автономности может стать батарея рекордной ёмкости — около 7 000 мАч. Если спецификация подтвердится, Oppo Find X9 Ultra станет флагманом с самой большой батареей на рынке 2026 года. Ожидается поддержка 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.
Ожидается, что Oppo представит Find X9 Ultra в Китае в начале 2026 года, а глобальный релиз состоится ближе к концу первого квартала. С таким набором характеристик (два 200 МП сенсора, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батарея 7000 мАч) устройство готовится бросить серьёзный вызов будущим флагманам Samsung Galaxy S26 Ultra и Xiaomi 15 Ultra, сделав ставку на революционную систему камер и беспрецедентную автономность.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru