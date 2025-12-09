Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч

MForum.ru
09.12.2025,
Китайский производитель Oppo продолжает насыщать бюджетный сегмент новыми моделями. Вслед за A6, A6i, Pro, GT и Max версиями, в линейке появился новый смартфон — Oppo A6L.
Устройство выделяется на фоне одноклассников улучшенной защитой от воды и пыли, качественным дисплеем и огромной батареей, однако технически является переименованной версией уже существующих моделей.
Oppo A6L получил прочный корпус с рейтингом защиты IP69, что означает устойчивость не только к погружению в воду, но и к воздействию струй под высоким давлением, а также к проникновению пыли. Это одна из самых высоких степеней защиты в своём ценовом диапазоне.
Вторым козырем Oppo A6L стала батарея ёмкостью 7000 мАч — одна из крупнейших на рынке. Она поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, что компенсирует долгое время зарядки столь большого аккумулятора.
Oppo A6L оснащен 6.8-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD+ с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Экран защищён стеклом Crystal Shield Glass и получил минимальные рамки (1.68 мм).
За производительность Oppo A6L отвечает не самый новый, но энергоэффективный процессор Snapdragon 7 Gen 3 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Смартфон работает под управлением ColorOS 15, основанной на Android 15.
Фотосъёмку обеспечивает система из двух камер: основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией (OIS) и вспомогательный 2-мегапиксельный датчик. Разрешение фронтальной камеры Oppo A6L для селфи и видеозвонков составляет разрешение 32 Мп.
Также в арсенале Oppo A6L присутствуют сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики, поддержка 5G и NFC.
Oppo A6L поступил в продажу в Китае в единственной конфигурации 12/256 ГБ по цене 1799 юаней (около $255). Доступны три цвета: Magnolia White, Begonia Pink и Ocean Blue. Для первых покупателей действуют региональные стартовые предложения.
Аналитики отмечают, что по своим характеристикам новая модель практически идентична уже выпущенным Oppo K13s, A6 GT и A6 Max. Такой подход позволяет Oppo гибко управлять продуктовым портфелем, переименовывая и переупаковывая одно устройство для разных рынков или каналов продаж под новым именем, что является распространённой практикой среди крупных брендов.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru