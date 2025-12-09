Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч

09.12.2025, MForum.ru

Китайский производитель Oppo продолжает насыщать бюджетный сегмент новыми моделями. Вслед за A6, A6i, Pro, GT и Max версиями, в линейке появился новый смартфон — Oppo A6L.

Устройство выделяется на фоне одноклассников улучшенной защитой от воды и пыли, качественным дисплеем и огромной батареей, однако технически является переименованной версией уже существующих моделей.

Oppo A6L получил прочный корпус с рейтингом защиты IP69, что означает устойчивость не только к погружению в воду, но и к воздействию струй под высоким давлением, а также к проникновению пыли. Это одна из самых высоких степеней защиты в своём ценовом диапазоне.

Вторым козырем Oppo A6L стала батарея ёмкостью 7000 мАч — одна из крупнейших на рынке. Она поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, что компенсирует долгое время зарядки столь большого аккумулятора.

Oppo A6L оснащен 6.8-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD+ с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Экран защищён стеклом Crystal Shield Glass и получил минимальные рамки (1.68 мм).

За производительность Oppo A6L отвечает не самый новый, но энергоэффективный процессор Snapdragon 7 Gen 3 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Смартфон работает под управлением ColorOS 15, основанной на Android 15.

Фотосъёмку обеспечивает система из двух камер: основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией (OIS) и вспомогательный 2-мегапиксельный датчик. Разрешение фронтальной камеры Oppo A6L для селфи и видеозвонков составляет разрешение 32 Мп.

Также в арсенале Oppo A6L присутствуют сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики, поддержка 5G и NFC.

Oppo A6L поступил в продажу в Китае в единственной конфигурации 12/256 ГБ по цене 1799 юаней (около $255). Доступны три цвета: Magnolia White, Begonia Pink и Ocean Blue. Для первых покупателей действуют региональные стартовые предложения.

Аналитики отмечают, что по своим характеристикам новая модель практически идентична уже выпущенным Oppo K13s, A6 GT и A6 Max. Такой подход позволяет Oppo гибко управлять продуктовым портфелем, переименовывая и переупаковывая одно устройство для разных рынков или каналов продаж под новым именем, что является распространённой практикой среди крупных брендов.