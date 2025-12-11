Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c

MForum.ru
11.12.2025,
После анонса в Китае флагманов Reno 15 и 15 Pro, внимание энтузиастов переключилось на ожидаемую более доступную модель — Oppo Reno 15c. Официального тизера пока не было, но устройство неожиданно появилось в базе данных оператора China Telecom, что раскрыло свои ключевые характеристики, варианты памяти и ориентировочную дату начала продаж.
Согласно утечке, Reno 15c получит 6.59-дюймовый OLED-дисплей с высоким разрешением 1.5K (2760 x 1256 пикселей) и, вероятно, поддержкой частоты обновления 120 Гц. Для разблокировки будет использоваться сканер отпечатков пальцев под экраном.
Основное внимание в спецификациях уделено системе камер. Согласно данным утечки, она будет включать три модуля: 50 Мп основной сенсор (возможно, Sony LYT-600), 8 Мп сверхширокоугольный объектив (возможно, Sony IMX355) и 50 Мп телефото-камера (возможно, Samsung JN5).Фронтальная камера для селфи также может получить разрешение 50 Мп. Таким образом, в камерах Reno 15c может практически не уступать старшим моделям линейки.
Сердцем смартфона станет процессор Snapdragon 7 Gen 4 (кодовое имя SM7750). Устройство будет предлагаться в двух версиях: с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что из коробки оно будет работать на Android 16 с оболочкой ColorOS 16.
Интересной особенностью может стать аккумулятор рекордной для Reno-серии ёмкости 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Корпус, согласно утечке, будет выполнен из алюминиевого сплава, а защита от воды и пыли может достигать уровня IP68/IP69. Габариты составят 158 x 74.83 x 7.77 мм при весе около 197 граммов.
База данных указывает, что Oppo Reno 15c поступит в продажу в Китае 19 декабря в трёх цветах: Aurora Blue, College Blue и Starlight Bow. Если утечка верна, то Reno 15c может стать одним из самых сбалансированных предложений в среднем сегменте, делая упор на продвинутую систему камер и выдающуюся автономность, что позволит ему конкурировать с такими моделями, как Vivo S20 и Xiaomi Civi 5.
© Антон Печеровый,
