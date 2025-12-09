Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально

MForum.ru
09.12.2025,
Серия Honor Magic8 пополнилась смартфоном Magic8 Lite. Как следует из названия, это будет самый дешевый представитель семейства. Новинка станет преемником Magic7 Lite, который был выпущен в январе текущего года.
Honor Magic8 Lite базируется SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти. В части объемов встроенной памяти доступны версии с 256 ГБ и 512 ГБ. К сожалению, новинка работает под управлением Android 15 и Honor MagicOS 9, хотя Google выпустила Android 16 еще в июне, то есть уже полгода назад.
Дисплей Honor Magic8 Lite представляет собой OLED-экран диагональю 6,79-дюймов при разрешении 1200x2640 пикселей и частоте обновления 120 Гц. Также отметим регулировку яркости с помощью ШИМ-регулятора 3840 Гц и пиковую яркость 6000 нит.
Основная камера Honor Magic8 Lite включает в себя основной сенсор разрешением 108 Мп, который дополнен сверхширокоугольной камерой разрешением 5 МП. Для селфи предназначен сенсор разрешением 16 МП.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Honor Magic8 Lite получил класс защиты от пыли и воды IP66/IP68/IP69K.
Приобрести новинку можно будет в цветах Forest Green, Midnight Black и Reddish Brown. Компания Honor утверждает, что Magic8 Lite может выдержать падение с высоты до 2,5 м на определенные поверхности, например, мрамор. Габариты новинки составляют составляют 161,9 x 76,1 x 7,76 мм, а вес - 189 г.
Информация о ценах пока не разглашается, но Honor сообщает, что телефон появится в продаже в Европе в январе 2026 года.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru