Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально

09.12.2025, MForum.ru

Серия Honor Magic8 пополнилась смартфоном Magic8 Lite. Как следует из названия, это будет самый дешевый представитель семейства. Новинка станет преемником Magic7 Lite, который был выпущен в январе текущего года.

Honor Magic8 Lite базируется SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти. В части объемов встроенной памяти доступны версии с 256 ГБ и 512 ГБ. К сожалению, новинка работает под управлением Android 15 и Honor MagicOS 9, хотя Google выпустила Android 16 еще в июне, то есть уже полгода назад.

Дисплей Honor Magic8 Lite представляет собой OLED-экран диагональю 6,79-дюймов при разрешении 1200x2640 пикселей и частоте обновления 120 Гц. Также отметим регулировку яркости с помощью ШИМ-регулятора 3840 Гц и пиковую яркость 6000 нит.

Основная камера Honor Magic8 Lite включает в себя основной сенсор разрешением 108 Мп, который дополнен сверхширокоугольной камерой разрешением 5 МП. Для селфи предназначен сенсор разрешением 16 МП.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Honor Magic8 Lite получил класс защиты от пыли и воды IP66/IP68/IP69K.

Приобрести новинку можно будет в цветах Forest Green, Midnight Black и Reddish Brown. Компания Honor утверждает, что Magic8 Lite может выдержать падение с высоты до 2,5 м на определенные поверхности, например, мрамор. Габариты новинки составляют составляют 161,9 x 76,1 x 7,76 мм, а вес - 189 г.

Информация о ценах пока не разглашается, но Honor сообщает, что телефон появится в продаже в Европе в январе 2026 года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

