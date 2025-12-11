Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a

11.12.2025, MForum.ru

Ожидается, что Google Pixel 10a поступит в продажу в начале 2026 года. Благодаря Эвану Блассу и сертификацией Verizon в сети появились некоторые дополнительные характеристики новинки. Ранее уже было известно, что Google Pixel 10a будет похож на своего предшественника, но есть подтверждение, что его основные характеристики также будут идентичными предшественнику.

Google Pixel 10a будет оснащен 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD + с частотой обновления 120 Гц. В вырезе экрана разместится 13-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели будет установлена 48-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/ 1.7 и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор (f/ 2.2).

Также в списке указаны 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя для базовой комплектации. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5100 мАч, который, вероятно, по-прежнему будет заряжаться с мощностью 23 Вт. Информации о чипсете новинки нет, но сентябрьские слухи предполагают, что Pixel 10a сохранит чипсет Tensor G4, который использовался в Pixel 9a.