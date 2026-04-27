Bluetooth: Приложение Т-банка поможет заплатить айфоном без подключения к интернету

27.04.2026, MForum.ru

Об этом сегодня рассказывают Ведомости. Технология основана на использовании беспроводной связи BLE (Bluetooth low energy).

При первой покупке подключение iPhone к сети необходимо. Приложение банка настроит защиту и создаст цифровой сертификат для безопасной оплаты. Продавец получит оплату моментально.

В дальнейшем платежи будут доступны в ситуации, даже если телефон «не ловит» сеть (например, в помещении с плохим сигналом или при очередной блокировке мобильного интернета), но при этом интернет должен быть доступен платежному терминалу - если и он не имеет доступа к сети, провести платеж не получится.

Для реализации этой функциональности Т-банк использует технологию бесконтактной оплаты «Вжух» Сбербанка, основанную на Bluetooth. Платежи поддерживает любой биометрический терминал Сбера. Банк собирается распространить поддержку этой технологии также на собственные терминалы и терминалы Альфа-банка.

Хотя поддержка оффлайновых платежей для iPhone запущена не так давно, клиенты банка совершили через этот сервис уже более 45 млн транзакций.

Пользователям смартфонов под Android эта функция доступна дольше и пользуется спросм - по данным банка сейчас каждая 10-я оплата телефоном под Android происходит без интернета.

Свое решение бесконтактной офлайн-оплаты - Волну, предлагает и НСП (Национальная платежная система), в ее основе все та же технология BLE. Волну поддерживает уже более 50% терминалов Газпромбанка, тестируют в ВТБ.

Альтернативными методами оплаты (QR-коды, стикеры, BLE) в целом пользуются примерно для каждого третьего платежа, их доля растет, по итогам 2026 года в Т-банке прогнозируют около 36% (+4 п.п. гг), 64% - традиционная оплата банковской пластиковой картой. \\

