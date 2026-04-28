Производство электроники: Yadro открывает офис в Казани

28.04.2026, MForum.ru

Компания Yadro (входит в ИКС Холдинг) открывает офис в Казани, столице Татарстана. Это последовательный шаг компании, которая не только декларирует, но и демонстрирует развитие комфортной рабочей среды для своих региональных команд.

Идея за этим географическим разнообразием, - предоставить талантливым специалистам возможность работы в известной технологической компании, оставаясь в родном регионе, в условиях локальной команды. В планах компании - и далее расширять свое присутствие в регионах России.

Новый офис Yadro расположился в центре Казани - в бизнес-центре «Кремлевская Плаза», рядом с Казанским Кремлем. Рядом находится станция метро и развитая городская инфраструктура.

Инфраструктура офиса - рабочие места, переговорка, кухня.

На сегодня в Казани живут и работают около 60 сотрудников из различных команд и подразделений компании. Появление офиса упростит для них встречи «вживую», обмен идеями. Как и принято в современных компаниях, у многих сотрудников есть возможность совмещения удаленного и офисного форматов работы.

Другие точки присутствия Yadro: Москва, Казань, Нижний Новгород, Петербург, Новосибирск и Екатеринбург - офисы; Дубна - производство и Минск (Беларусь) - R&D.

