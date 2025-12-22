Производство электроники: Фонд НТИ продолжит судиться с НПФ Микран из-за гранта – на этот раз сумма претензий составляет 96 млн

MForum.ru
22.12.2025,
Фонд НТИ через РВК в 2020 году выдал компании Микран грант на 250 млн под проект «Разработка отечественных радиомодулей 5G средней и большой зоны обслуживания». В Фонде утверждают, что ответчик не представил документальное подтверждение выполнения проекта. Об этом рассказывает CNews.
Вместе с тем, модуль 5G вроде как создан и работает – во всяком случае его показывали в составе БС 5G еще в 2024 году. Он может обслужить полосу до 100 МГц в диапазонах частот до 6 ГГц. Поддерживаются различные протоколы, включая CRPI и eCRPI.
Годом ранее, в сентябре 2024 года, НТИ обращалась в суд с иском к Микран на 104 млн. В фонде запоздали с претензиями, есть же сроки давности? Так, похоже, решили суды первой и второй инстанции. Сейчас фонд обратился в кассацию.
В марте 2025 года у Микран сменился собственник, сейчас компания принадлежит ИКС Холдингу. Но этот судебный спор вряд ли хоть как-то связан со сменой собственника.
Микран специализируется на производстве телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры СВЧ и аксессуаров СВЧ тракта, СВЧ электроники (микросхем), радаров для навигации и обеспечения безопасности.
Выручка Микран за 9М2025 – 4.9 млрд, что на 630 млн меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла до 324 млн (со 105 млн).
