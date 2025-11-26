Производство электроники: Foxconn и Intrinsic создают гибкое высокосмешанное и высокосерийное производство в США

MForum.ru
26.11.2025,
Дочка Alphabet, компания Intrinsic и тайваньский гигант Foxconn объединили усилия для интеграции ИИ, роботизированных систем и цифровых двойников в рамках модульной автоматизации и развития производства в США.
Обновленные системы займутся сборкой, контролем качества, обслуживанием станков и логистикой.
Intrinsic не раскрывал тип роботов, которые собираются использовать партнеры, но в целом, речь идет об окончательном переходе от “жестких” производственных систем к гибким и адаптивным рабочим процессам.
В первую очередь, роботизация коснется сложных и высокоточных задач вроде сборки электроники. Партнеры совместят роботов, ИИ, компьютерное зрение, тактильные датчики и ряд других систем. Комплекс обеспечит субмиллиметровую точность, используя лишь RGB-камеры, что, в свою очередь, сократит затраты на оборудование в 5-20 раз по сравнению с современными системами, полагающимися на датчики глубины.
По словам представителей Intrinsic, партнерам удалось ускорить развертывание роботов, сократить эксплуатационные расходы и повысить рабочую эффективность. Подход обеспечит слияние высокосмешанного и высокосерийного производств.
теги: производство электроники роботизация цифровые двойники искусственный интеллект
