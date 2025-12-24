Производство электроники: Производство Wink Box Mini переедет в Калининградскую область

24.12.2025, MForum.ru

Ростелеком производил ТВ-приставки Wink Box Mini на контрактных площадках в Китае. Новую партию из 70 тысяч приставок соберет компания ЦТС (GS Group) в Калининградской области.

Основные параметры приставки – 4-ядерный процессор (скорее всего что-то типа Amlogic S905X2, Amlogic S905X3 или Rockchip RK3328), 2 ГБ ОЗУ и SSD на 16 ГБ с возможностью расширения через USB.

У ЦТС уже есть опыт сборки ТВ-приставок, завод произвел несколько десятков миллионов таких устройств для Триколора, также сборку приставок здесь заказывал Сбер. Производственные возможности предприятия позволяют собирать до 150 приставок в час, то есть собрать такую партию можно меньше, чем за 3 недели.

Сумму контракта компании не сообщают. Было бы интересно также узнать, увеличит ли сборка ТВ-приставки в России себестоимость и стоимость ТВ-приставки? И если да, то насколько.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: ТВ-приставки производство электроники

--