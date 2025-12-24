Производство электроники: Производство Wink Box Mini переедет в Калининградскую область

MForum.ru
24.12.2025,
Ростелеком производил ТВ-приставки Wink Box Mini на контрактных площадках в Китае. Новую партию из 70 тысяч приставок соберет компания ЦТС (GS Group) в Калининградской области.
Основные параметры приставки – 4-ядерный процессор (скорее всего что-то типа Amlogic S905X2, Amlogic S905X3 или Rockchip RK3328), 2 ГБ ОЗУ и SSD на 16 ГБ с возможностью расширения через USB.
У ЦТС уже есть опыт сборки ТВ-приставок, завод произвел несколько десятков миллионов таких устройств для Триколора, также сборку приставок здесь заказывал Сбер. Производственные возможности предприятия позволяют собирать до 150 приставок в час, то есть собрать такую партию можно меньше, чем за 3 недели.
Сумму контракта компании не сообщают. Было бы интересно также узнать, увеличит ли сборка ТВ-приставки в России себестоимость и стоимость ТВ-приставки? И если да, то насколько.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: ТВ-приставки производство электроники
--
Публикации по теме:
09.01. [Новости компаний] ЦТС / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Samsung готовит обновление камер в Galaxy A37 и A57 / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru