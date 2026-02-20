Производство электроники: Рынок серверов ИИ в России оценили в 60 млрд и обещают ему дальнейший рост

MForum.ru
Такую оценку затрат российских заказчиков представил Александр Бакулин, коммерческий директор Yadro. И прогноз – рынок будет расти. Цифра не включает рынка аренды мощностей ИИ-серверов, расходов на их содержание и модернизацию. Тему сегодня обсуждают Ведомости.
Мне эта цифра представляется избыточно смелой, но с учетом того, что данные по рынку ИИ-серверов в РФ не являются публично доступными, опереться особо нечего. Цифра вполне может быть и вдвое меньшей, например, но вряд ли она выше. В целом, рынок серверов и СХД в России рос быстро. Но для серверов ИИ требуются импортные GPU. Которые сейчас и в цене, и в дефиците во всем мире. Это – ограничивающий фактор.
В России много производителей ИИ-серверов (что создало избыточно высокую конкуренцию). Кроме Yadro можно вспомнить об Аквариус, Гравитон, Мультиллект, Kraftway, iRU, Fplus, Delta Conputers, DataРу, Тринити и это неполный список.
Основные потребители – крупный бизнес и госсектор.
Можно ли ожидать дальнейшего роста рынка серверов ИИ?
Можно, но следует понимать, что общая экономическая ситуация в России в плане замедления инвестиций и роста издержек бизнесов может быть серьезным сдерживающим фактором. Как и ситуация с нехваткой энергомощностей, которая может все более давать о себе знать.
Кроме того, расширяется рынок аренды серверов с GPU, что также будет выступать ограничивающим фактором. С другой стороны, бизнесы уже «распробовали» полезность ИИ, и ощущают потребность в наращивании своих вычислительных возможностей своих ИИ-систем, что будет их стимулировать на покупку новых ИИ-серверов.
