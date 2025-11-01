Производство электроники: Foxconn и Nvidia развернут в США сборку серверов ИИ с помощью гуманоидных роботов в США

01.11.2025, MForum.ru

Крупнейший контрактный производитель электроники Foxconn и лидер в области искусственного интеллекта Nvidia делают шаг к фабрикам будущего. В начале 2026 года на новом заводе Foxconn в Хьюстоне (Техас) начнут работу гуманоидные роботы, которые будут задействованы в сборке передовых серверов для систем ИИ. Площадь завода, как ожидается, составит 242 287 кв. футов.

Это станет еще одним из нескольких примеров попыток промышленного применения гуманоидных роботов на производственных линиях в США, Западной Европе и Китае.

Роботы будут собирать сервера Nvidia GB200 Grace Blackwell, решая такие задачи, как подбор необходимых объектов и их размещение, подключения кабелей и компонентов.

На предприятии развернут гуманоидных роботов Nvidia Isaac GR00T N.

Ввод в эксплуатацию и начало работы гумов намечены на первый квартал 2026 года.

Для проектирования завода и создания цифровых двойников используется платформа Nvidia Omniverse.

Этот проект является частью более масштабной стратегии Nvidia по продвижению «физического ИИ» (Physical AI) и реиндустриализации США.

До сих пор идут споры о том, являются ли гуманоидные роботы более эффективным решением в условиях производственных цехов, если сравнивать их с различными промышленными манипуляторами.

Основная задача роботизации – решать проблему нехватки рабочей силы.

В отсутствие данных о количестве роботов, которые планируется развернуть и даже суммы контракта, трудно заключить, насколько данный кейс носит практичный характер или его цель – маркетинговое продвижение идеи использования гуманоидных роботов на промышленных предприятиях.

теги: производство серверов производство электроники сервера ИИ гуманоидные роботы автоматизации

