Производство электроники: Foxconn и Nvidia развернут в США сборку серверов ИИ с помощью гуманоидных роботов в США

MForum.ru
01.11.2025,
Крупнейший контрактный производитель электроники Foxconn и лидер в области искусственного интеллекта Nvidia делают шаг к фабрикам будущего. В начале 2026 года на новом заводе Foxconn в Хьюстоне (Техас) начнут работу гуманоидные роботы, которые будут задействованы в сборке передовых серверов для систем ИИ. Площадь завода, как ожидается, составит 242 287 кв. футов.
Это станет еще одним из нескольких примеров попыток промышленного применения гуманоидных роботов на производственных линиях в США, Западной Европе и Китае.
Роботы будут собирать сервера Nvidia GB200 Grace Blackwell, решая такие задачи, как подбор необходимых объектов и их размещение, подключения кабелей и компонентов.
На предприятии развернут гуманоидных роботов Nvidia Isaac GR00T N.
Ввод в эксплуатацию и начало работы гумов намечены на первый квартал 2026 года.
Для проектирования завода и создания цифровых двойников используется платформа Nvidia Omniverse.
Этот проект является частью более масштабной стратегии Nvidia по продвижению «физического ИИ» (Physical AI) и реиндустриализации США.
До сих пор идут споры о том, являются ли гуманоидные роботы более эффективным решением в условиях производственных цехов, если сравнивать их с различными промышленными манипуляторами.
Основная задача роботизации – решать проблему нехватки рабочей силы.
В отсутствие данных о количестве роботов, которые планируется развернуть и даже суммы контракта, трудно заключить, насколько данный кейс носит практичный характер или его цель – маркетинговое продвижение идеи использования гуманоидных роботов на промышленных предприятиях.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: производство серверов производство электроники сервера ИИ гуманоидные роботы автоматизации
--
Публикации по теме:
07.04. [Новости компаний] Услуги: Первые последствия роста мощностей контрактных производств электроники в России / MForum.ru
07.04. [Новости компаний] Производство электроники: Правительство может обязать ведомства и госкомпании закупать российскую электронику по полной предоплате / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Производство электроники: ВНИИФТРИ в начале февраля 2025 года запустил в эксплуатацию новую линию поверхностного монтажа компонентов на печатных платах для создания сложных электронных устройств / MForum.ru
04.03. [Новости компаний] Производство электроники: Российскую электронику подделывают все активнее / MForum.ru
04.03. [Новости компаний] Производство электроники: Отечественные производители электроники нарастили штат, несмотря на дефицит кадров / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru