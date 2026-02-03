Производство электроники: Ряд российских смартфонов на время потеряли российскость

03.02.2026, MForum.ru

С 2026 года для попадания в реестр российским смартфонам требуется набрать чуть больше баллов, чем ранее, что привело к тому, что некоторые модели смартфонов выпали из Реестра отечественных продуктов Минпромторга

За прошедшие с окончания праздников пару недель вернуться в реестр удалось не всем. Об этом рассказывает CNews. Выбывшим придется поднапрячься, чем далее, тем менее можно будет обходиться минимальной локализацией зарубежных платформ, придется всерьез заниматься разработкой.

Наиболее вероятные позиции, которые можно локализовать - это российская печатная плата, российский блок питания. И, конечно, конструкторская документация, если это еще не использовали на прежнем этапе. Было бы мощно выполнить разработку на российском процессоре, но... с этим пока проблема, я полагаю.

С 1 января 2026 года российской продукции нужно пройти порог в 148 баллов, совсем немного по сравнению с 1 декабря 2025 года - 140 баллов. С этим справится, как минимум, несколько производителей.



теги: производство электроники производство смартфонов российская электроника

