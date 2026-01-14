Производство электроники: Сергей Касаев назначен исполнительным директором НПФ Микран

14.01.2026, MForum.ru

С 2q2026 Сергей Касаев займет позицию генерального директора компании, сменив на этой позиции Веру Парамонову, которая станет советником гендиректора ИКС Холдинга. Основными задачами Сергея Касаева станут развитие Микрана как части технологической экосистемы ИКС Холдинга за счет выстраивания единых процессов, ускорения перспективных разработок, предоставления клиентам комплексных технологических решений и укрепления продуктового лидерства на рынках радиоэлектроники и телекоммуникаций.





фото Сергея Касаева - пресс-службы ИКС Холдинг

«В год своего 35-летия «Микран» вступает в новую эру развития, имея прочный фундамент – уникальный опыт, сильные инженерные решения и профессиональную команду. Мы нацелены на увеличение производственных мощностей, развитие продуктового портфеля и ускоренное внедрение новых технологий. Я уверен, что опыт Сергея Касаева в управлении продуктовыми командами и его глубокое понимание инженерной и производственной культуры ИКС Холдинга откроют перед командой «Микрана» новые возможности и позволят вывести компанию на новый уровень в составе нашей технологической экосистемы», — отметил генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.

Сергей Касаев начал карьеру в компании IBM, где прошел путь от ассистента отдела продаж до руководителя направления по продвижению аппаратных решений в России и странах СНГ. В зону его ответственности входило создание продуктовой стратегии, разработка комплексных ИТ-решений и формирование многопрофильной команды.

Последние 5 лет Сергей возглавлял департамент по работе с ключевыми клиентами компании Yadro (входит в ИКС Холдинг). Под его руководством были выстроены долгосрочные стратегические отношения с крупнейшими заказчиками, что позволило значительно увеличить рыночную долю компании.

Томский производитель радиоэлектроники, компания Микран выпускает телекоммуникационное оборудование, контрольно-измерительную аппаратуру, сверхвысокочастотную электронику и модули, радары для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации. Это вертикально интегрированная компания с полным циклом производства: начиная от микросхем и заканчивая комплексными решениями связи. Основа работы компании – сильная научная база: сегодня в «Микране» более 1 800 сотрудников, из которых более 500 – разработчики. У компании – более 600 заказчиков в других странах мира.

Микран получил неплохую выручку в 3q2025 – 4,74 млрд руб, по итогам 2q2025 – 2,56 млрд руб. Чистая прибыль компании по итогам 3q2025 выросла в 3 раза год к году. При этом у компании - есть значительные финансовые обязательства – 3.9 млрд в виде долгосрочных, 9,97 млрд – краткосрочные, по итогам 3q2025.

