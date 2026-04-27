Мобильная связь: МегаФон в Забайкальском крае - связь улучшена новой базовой станцией в посёлке Адриановка

27.04.2026,
Как сообщает оператор, специалисты МегаФона установили базовую станцию в посёлке Адриановка (Забайкальский край) и на прилегающем участке Транссибирской магистрали. На станции задействованы низкие, средние и высокие частотные спектры. По данным оператора, скорость мобильного интернета достигает 120 Мбит/с.
«Мы усилили сеть в посёлке при станции и на железной дороге. Ранее мы усилили телеком-покрытие рядом со станциями Урюм, Зудыра и Ковекта Чернышевского района», - отметила директор МегаФона в Забайкальском крае Мария Крылова.
