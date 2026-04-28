Финтех: Оплату в Камбодже по QR-коду обеспечит МТС

28.04.2026, MForum.ru

Физлица смогут оплачивать покупки в Камбожде по QR-коду местной национальной платежной системы KHQR через приложение Мой МТС. Оплата будет списываться со счета абонента или с банковской карты любого российского банка.

Процесс оплаты не сложен и типичен для использования QR-кода. Достаточно открыть приложение Мой МТС, на вкладке Деньги выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Есть и «шорткат», если удерживать иконку приложения Мой МТС, то появится меню force-touch, где нужно выбрать тот же пункт - «Оплата по QR-коду».

Операции проходят без комиссии в российских рублях, но с учетом конвертации в национальную валюту Камбоджи - риель.

«В рамках развития направления Финтех МТС мы продолжаем масштабировать возможность бесшовной международной оплаты по QR-коду. Сервис уже успешно интегрирован в 9 странах, включая ключевые туристические направления для наших соотечественников: Таиланд, Вьетнам и Турцию, теперь к ним добавилась Камбоджа. Мы нацелены на дальнейшее развитие этого направления и уже в ближайшем квартале планируем расширить географию сервиса, чтобы каждый пользователь приложения Мой МТС мог оплачивать без ограничений в новых странах», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Сервис доступен всем пользователям приложения Мой МТС, независимо от того, идет ли речь об iOS или Android. Не обязательно быть абонентом МТС, в приложение можно ввести номер любого мобильного оператора. Но абонентам МТС доступны платежи даже при отрицательным балансе (при условии, что есть подключение к интернету).

