Микроэлектроника: ГК Элемент выпустила ВГ11Т - версию микроконтроллера ВГ7Т в компактном корпусе, и с важными модификациями

27.04.2026, MForum.ru

МК К1921ВГ11Т разработан в НИИЭТ на основе существующей разработки К1921ВГ3Т, что позволило сократить сроки выведения изделия на рынок - начало поставок новинки ВГ11Т в компактном корпусе ожидается в 4К2026. Заказчиком выступает «крупный разработчик и поставщик электронных блоков для транспортной отрасли». Об этом рассказывают Ведомости, почему-то не приводя обозначение нового МК.

Как и предыдущее изделие, это 32-разрядный МК RISC-V, 120 МГц, отличие - это не только компактный корпус, но и встроенная флэш-память с объемом 1 МБ - неплохо! Ориентир цены - менее 1000 рублей, естественно, цена зависит от объема закупки, чем он больше, тем ниже будет цена.

Изделие предназначено для использования, прежде всего, в составе АСУ ТП. Но подойдет и для автоэлектроники, и, вероятно, для летающих беспилотников, учитывая его компактность.

Кстати, вся серия К1921ВГ интересная - в ней и самый производительный в линейке ВГ1Т - двухъядерный МК для АСУ и промышленных применений; и ВГ3Т - энергоэффективный МК для управления электродвигателями; и ВГ5Т - универсальная модель МК для портативных систем; и ВГ7Т - кстати, тоже в компактном корпусе - МК для миниатюрных встраиваемых систем.

Параллельно институт ведет разработку для этого же заказчика еще одной микросхемы - К1921ВГ10Я на базе двухъядерного 32-разрядного микроконтроллера К1921ВГ1Т в корпусе BGA-225.\\

