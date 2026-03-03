Микроэлектроника: Компания Реглаб заключила долгосрочный контракт на закупку микроконтроллеров Baikal-U

03.03.2026, MForum.ru

Компания Реглаб стала первым крупным заказчиком микроконтроллеров Baikal-U (BE-U1000). Они будут встраиваться в решения компании в области АСУ ТП (ПЛК). В течение 5 лет «Байкал Электроникс» должна будет поставить 1,5 млн микроконтроллеров.

Первая отгрузка объемом 150 тысяч штук должна завершиться в 1H2026, сообщила пресс-служба «Байкал Электроникс». Стоимость этой партии - более 100 млн рублей. Эта сделка на сегодня стала крупнейшим из известных, коммерческим контрактом на поставку российских микропроцессоров на архитектуре RISC-V.

В «Байкал Электроникс» планируют поставить на российский рынок 1 млн микроконтроллеров Baikal-U в 2026 году. ||

теги: микроэлектроника российские микроконтроллеры контракты

