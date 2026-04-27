ЦОД: МТС выходит на рынок модульных ЦОД

27.04.2026, MForum.ru

МТС намеревается предоставлять заказчикам комплексную инфраструктурную платформу полного цикла: от проектирования и поставки инженерных модулей до их интеграции с ИИ-решениями, облачными сервисами и другими продуктами.

Почему модульные ЦОД популярны?

Их использование для заказчика – это возможность быстро запустить дата-центр, а затем расширять его по мере необходимости без риска простоев. Сборка и тестирование на этапе производства снижают риски ошибок.

На российском рынке распространены конфигурации МЦОД из 4 модулей по 150 стоек на 4 МВт. МТС применяет в своих МЦОД экономичную систему охлаждения (среднегодовой PUE = 1.15), что снижает расходы на эксплуатацию. PUE характеризует отношение общего энергопотребления ЦОД к энергии, потребляемой ИТ-оборудованием. В старых ЦОД можно было столкнуться с PUE 2-2.5, сейчас решения с 1.4-1.6 считаются современными, а с 1.1-1.3 – передовыми. Достигаются хорошие показатели как правило за счет использование фрикулинга, интеллектуального освещения и оптимизации работы системы кондиционирования.

Решения МЦОД МТС уже внедрены в РФ в различных климатических условиях – в Хабаровске, Краснодаре, Петербурге и Нижнем Новгороде.

Если оценить весь российский рынок ЦОД в 2025 году в 100 млрд, то примерно 10% составляет доля рынка модульных ЦОД, причем доля сегмента ежегодно растет на 20%.

«Мы выходим на рынок модульных ЦОДов в качестве провайдера комплексной цифровой инфраструктуры. Если несколько лет назад лишь 20% запросов заказчиков приходились на модульные решения, то теперь 80% из них касаются сразу и традиционных, и модульных центров. Первый проект уже запущен для одной из крупных компаний пищевой промышленности», - комментирует вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

