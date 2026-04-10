ЦОД: Ростелеком примеривается к стройке дата-центра мощностью 100 МВт

10.04.2026, MForum.ru

Об этом сообщил Михаил Осеевский, рассказывают Ведомости. Пока что идет этап проектирования, сроков реализации еще нет. Инвестиции в такой проект могут достичь 100 млрд. Ожидаемый период возврата инвестиций может составить от 5 до 10 лет. Быстрее ЦОД окупится, если на его базе развернуть проект, связанный с облачными вычислениями, медленнее – если просто сдавать мощности в аренду.

В Ростелеком планируют привлечь сторонние инвестиции в этот проект – недешевое удовольствие. Если посмотреть на российские ЦОД с точки зрения мощностей, то топ-3 по мощности: ✦ РТК ЦОД – 250 МВт подведенной и 144 МВт потребляемой мощности. ✦ IXcellerate (128 и 72 МВт) ✦ Росатом (93 и 63 МВт) Как и многие другие процессы, требующие инвестиций, строительство ЦОД в РФ замедляются – рост еще недавно составлял 20% год к году, затем 15%, а в 2025 году – 5%, что соответствует примерно 5 тысячам стойко-мест или 36 МВт новой мощности. Примерная оценка числа стойко мест в России – порядка 81 200 в 200 дата-центрах. -- теги: Ростелеком ЦОД дата-центры планы строительство ЦОД рынок ЦОД --

© Алексей Бойко, MForum.ru

