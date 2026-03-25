Слухи: Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч

25.03.2026, MForum.ru

Samsung готовится к летнему анонсу Galaxy Z Fold8 — вероятно, в июле, примерно через год после выхода предшественника. В сети появилась новая утечка, раскрывающая ключевые характеристики складного флагмана.

По данным инсайдера, Fold8 получит 8-дюймовый складной дисплей и 6.5-дюймовый внешний экран. Оба будут поддерживать частоту обновления 120 Гц. Для защиты гибкого экрана используется двухслойное ультратонкое стекло (UTG) и лазерно-сверленная металлическая опорная пластина. В целом, размеры практически не изменятся, но аппарат обещает стать тоньше и легче предшественника.

Сердцем устройства станет Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — специальная версия флагманского чипа Qualcomm с оптимизациями для складных смартфонов. Оперативной памяти ожидается 12 или 16 ГБ, накопителя — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Основная камера, по слухам, получит 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1.3 дюйма. Ультраширокоугольный модуль — 50 МП. А вот телевик: по новой утечке, это будет 10 МП с 3-кратным оптическим зумом. Это противоречит более ранним слухам, которые обещали улучшение телефото-модуля по сравнению с Fold7.

Пока непонятно, какой из источников ближе к истине. Возможно, Samsung действительно решила не обновлять телевик в этом поколении, сосредоточившись на других аспектах.

Аккумулятор — 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт. Для складного флагмана с двумя экранами это не рекорд, но ожидается, что оптимизация ПО и новый процессор помогут выжать максимум из имеющейся емкости.

В Fold8 появится испарительная камера для отвода тепла — важное нововведение для складных устройств, которые традиционно страдают от перегрева при интенсивных нагрузках.

Судя по утечке, Galaxy Z Fold8 станет эволюционным обновлением. Основные изменения: новый процессор, улучшенная основная камера, более тонкий корпус и система охлаждения. Батарея и телевик остаются на уровне предшественника, что может разочаровать тех, кто ждал прорыва.

Главная интрига — телефото-модуль. Если Samsung действительно оставит 10 МП с 3-кратным зумом, это будет слабым местом на фоне китайских конкурентов, которые в складных флагманах уже давно предлагают перископы с 5-кратным и выше зумом.

С другой стороны, уменьшение веса и толщины — важное улучшение. Складные смартфоны до сих пор страдают от излишней массивности, и если Samsung удастся сделать Fold8 заметно компактнее, это может стать главным аргументом для покупателей.

Официальный анонс ожидается в июле. До тех пор слухи будут множиться, и противоречия в спецификациях — обычное дело. Пока же Fold8 выглядит как достойное, но не революционное обновление.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

