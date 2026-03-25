Слухи: Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч

MForum.ru
25.03.2026,
Samsung готовится к летнему анонсу Galaxy Z Fold8 — вероятно, в июле, примерно через год после выхода предшественника. В сети появилась новая утечка, раскрывающая ключевые характеристики складного флагмана.
По данным инсайдера, Fold8 получит 8-дюймовый складной дисплей и 6.5-дюймовый внешний экран. Оба будут поддерживать частоту обновления 120 Гц. Для защиты гибкого экрана используется двухслойное ультратонкое стекло (UTG) и лазерно-сверленная металлическая опорная пластина. В целом, размеры практически не изменятся, но аппарат обещает стать тоньше и легче предшественника.
Сердцем устройства станет Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — специальная версия флагманского чипа Qualcomm с оптимизациями для складных смартфонов. Оперативной памяти ожидается 12 или 16 ГБ, накопителя — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Основная камера, по слухам, получит 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1.3 дюйма. Ультраширокоугольный модуль — 50 МП. А вот телевик: по новой утечке, это будет 10 МП с 3-кратным оптическим зумом. Это противоречит более ранним слухам, которые обещали улучшение телефото-модуля по сравнению с Fold7.
Пока непонятно, какой из источников ближе к истине. Возможно, Samsung действительно решила не обновлять телевик в этом поколении, сосредоточившись на других аспектах.
Аккумулятор — 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт. Для складного флагмана с двумя экранами это не рекорд, но ожидается, что оптимизация ПО и новый процессор помогут выжать максимум из имеющейся емкости.
В Fold8 появится испарительная камера для отвода тепла — важное нововведение для складных устройств, которые традиционно страдают от перегрева при интенсивных нагрузках.
Судя по утечке, Galaxy Z Fold8 станет эволюционным обновлением. Основные изменения: новый процессор, улучшенная основная камера, более тонкий корпус и система охлаждения. Батарея и телевик остаются на уровне предшественника, что может разочаровать тех, кто ждал прорыва.
Главная интрига — телефото-модуль. Если Samsung действительно оставит 10 МП с 3-кратным зумом, это будет слабым местом на фоне китайских конкурентов, которые в складных флагманах уже давно предлагают перископы с 5-кратным и выше зумом.
С другой стороны, уменьшение веса и толщины — важное улучшение. Складные смартфоны до сих пор страдают от излишней массивности, и если Samsung удастся сделать Fold8 заметно компактнее, это может стать главным аргументом для покупателей.
Официальный анонс ожидается в июле. До тех пор слухи будут множиться, и противоречия в спецификациях — обычное дело. Пока же Fold8 выглядит как достойное, но не революционное обновление.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
25.02. iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой
17.02. Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold
10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой
08.01. Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку»
03.12. Nubia Flip3 официально представлена в Японии
03.12. ZTE Nubia Fold появился в Японии
26.11. Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально
25.11. ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах
13.11. Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче
13.10. Роскошный Samsung W26 представлен в Китае
18.07. Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold
11.07. Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold
07.07. One New Zealand – первые полгода Starlink D2D
02.07. Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL
08.11. Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка
08.11. Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым?
25.10. Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка
20.08. Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом
25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд
25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году
23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон
23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд
23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
25.03. Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч
25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки
24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены
24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов
23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»
23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA
20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro
20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч