Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта

12.01.2026,
На ежегодном фан-фестивале в Китае компания Meizu сделала неожиданное заявление. Официально подтверждена отмена запуска смартфона Meizu 22 Air. Одновременно с этим бренд представил своё новое видение будущего мобильных технологий в форме компактного AI-устройства «Meizu 22 Next AI Cube».
Причиной отмены послужили не творческие, а сугубо экономические факторы. Как заявил глава отдела маркетинга Meizu Вань Чжицян, резкий рост цен на компоненты, особенно на чипы памяти, создал непреодолимые препятствия для бизнес-планирования. В условиях жёсткой конкуренции на рынке смартфонов компания не смогла обеспечить желаемое соотношение цены и характеристик для новой модели.
Несмотря на отмену, на мероприятии показали концепт дизайна Meizu 22 Air. Устройство с горизонтальным блоком камер, напоминающим iPhone Air, должно было стать платформой для персонализации. Ключевыми элементами были:
Вместо традиционного смартфона, Meizu сделала ставку на принципиально новое устройство — Meizu 22 Next AI Cube. Это компактный 5G-гаджет размером около 4 дюймов, позиционируемый как автономный терминал искусственного интеллекта.
Его ключевые особенности:
Цена и точная дата выхода AI Cube не были объявлены.
Решение Meizu — яркий сигнал о растущем давлении на производителей смартфонов уровня. Рост цен на комплектующие вынуждает компании либо повышать цены, рискуя потерять покупателей, либо искать новые, менее затратные ниши.
Отмена 22 Air в пользу экспериментального AI Cube показывает сдвиг в стратегии Meizu. Вместо того чтобы бороться за долю на перенасыщенном рынке (где перспективы современной Meizu весьма туманны), компания, похоже, хочет создать новую категорию устройств, где сможет выделиться за счёт программных инноваций и модульности, а не аппаратной гонки. Удастся ли эта ставка — покажет время, но ясно одно: Meizu не намерена (либо не способна) играть по старым правилам, конкурируя с более успешными производителями смартфонов.
