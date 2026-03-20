Анонсы: Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro

20.03.2026, MForum.ru

Компания Lenovo анонсировала в Китае сразу три новых Android-планшета с впечатляющими характеристиками. Компактный игровой Y700 (Gen 5) получил флагманский процессор и рекордный объем памяти, а две модели Xiaoxin Pro нацелены на мультимедиа и производительность.

Главная новинка — Y700 пятого поколения, который мы уже видели на MWC под именем Legion Tab. Это компактный 8.8-дюймовый планшет с IPS LCD-экраном разрешением 3040×1904 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Для игр и динамичного контента — идеально.

Сердцем устройства стал Snapdragon 8 Elite Gen 5 — один из первых планшетов на этом чипе. В паре с системой охлаждения Coldfront Vapor Chamber это обещает стабильную производительность без троттлинга.

Объем оперативной памяти — до 24 ГБ LPDDR5T (!), накопителя — до 1 ТБ UFS 4.1 Pro с возможностью расширения microSD. Даже в условиях дефицита памяти Lenovo не поскупилась.

Аккумулятор — двухэлементный на 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт.

Уникальная особенность — два порта USB-C. Один для зарядки, второй для наушников или вывода видео на монитор. Мелочь, но для геймеров и любителей музыки — настоящая находка.

Две старшие модели получили 13-дюймовые IPS LCD-экраны разрешением 3504×2190 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Оба оснащены четырьмя динамиками с настройкой JBL и поддержкой Dolby Atmos, а также стилусом Pen Pro 2.

Главные различия — внутри:

Pro GT 13: Snapdragon 8s Gen 4, батарея 12 000 мАч, зарядка 68 Вт

Pro 13: Snapdragon 8 Elite (прошлогодний), батарея 10 200 мАч, зарядка 45 Вт

Оба получают до 12 ГБ LPDDR5X RAM и 512 ГБ UFS 4.0 накопителя. Камеры — 13 МП основная и 8 МП фронтальная. Wi-Fi 7 в комплекте.

Цены и доступность

Lenovo Y700 (Gen 5): 12/256 ГБ: 4299 юаней (~$625), 24/1 ТБ: 6399 юаней (~$931)

Xiaoxin Pro 13: 8/128 ГБ: 2299 юаней (~$334)

Xiaoxin Pro GT 13: Стартовая цена: 2999 юаней (~$436)

Все три модели поступят в продажу в Китае 21 марта.

Lenovo четко сегментировала новинки под разные аудитории. Y700 (Gen 5) — для хардкорных геймеров и энтузиастов, которым нужна максимальная производительность в компактном корпусе. Два USB-C и 24 ГБ RAM — это уникальное предложение, которого нет у конкурентов.

Xiaoxin Pro 13 — мультимедийный вариант для тех, кому важен большой экран, хороший звук и достаточная производительность без переплат. Pro GT 13 — для тех, кому нужно чуть больше автономности и свежий процессор.

Интересно, что Lenovo не стала ставить AMOLED-экраны, оставшись на качественных IPS. Для игр и длительного использования это даже плюс: нет выгорания и более комфортная глазу картинка.

Цены выглядят агрессивно. Y700 за $625 с топовым процессором и 24 ГБ RAM — это вызов всем, кто считает, что компактные планшеты умерли. Xiaoxin Pro за $334 — отличное предложение для учебы и развлечений.

Главный вопрос — когда новинки выйдут за пределы Китая. Особенно интересен Y700: в мире остро не хватает компактных мощных планшетов. Если Lenovo решит проблему с ПО (его адаптации для глобального рынка), успех обеспечен.