Анонсы: Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro

20.03.2026,
Компания Lenovo анонсировала в Китае сразу три новых Android-планшета с впечатляющими характеристиками. Компактный игровой Y700 (Gen 5) получил флагманский процессор и рекордный объем памяти, а две модели Xiaoxin Pro нацелены на мультимедиа и производительность.
Главная новинка — Y700 пятого поколения, который мы уже видели на MWC под именем Legion Tab. Это компактный 8.8-дюймовый планшет с IPS LCD-экраном разрешением 3040×1904 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Для игр и динамичного контента — идеально.
Сердцем устройства стал Snapdragon 8 Elite Gen 5 — один из первых планшетов на этом чипе. В паре с системой охлаждения Coldfront Vapor Chamber это обещает стабильную производительность без троттлинга.
Объем оперативной памяти — до 24 ГБ LPDDR5T (!), накопителя — до 1 ТБ UFS 4.1 Pro с возможностью расширения microSD. Даже в условиях дефицита памяти Lenovo не поскупилась.
Аккумулятор — двухэлементный на 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт.
Уникальная особенность — два порта USB-C. Один для зарядки, второй для наушников или вывода видео на монитор. Мелочь, но для геймеров и любителей музыки — настоящая находка.
Две старшие модели получили 13-дюймовые IPS LCD-экраны разрешением 3504×2190 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Оба оснащены четырьмя динамиками с настройкой JBL и поддержкой Dolby Atmos, а также стилусом Pen Pro 2.
Главные различия — внутри:
Оба получают до 12 ГБ LPDDR5X RAM и 512 ГБ UFS 4.0 накопителя. Камеры — 13 МП основная и 8 МП фронтальная. Wi-Fi 7 в комплекте.
Цены и доступность
Все три модели поступят в продажу в Китае 21 марта.
Lenovo четко сегментировала новинки под разные аудитории. Y700 (Gen 5) — для хардкорных геймеров и энтузиастов, которым нужна максимальная производительность в компактном корпусе. Два USB-C и 24 ГБ RAM — это уникальное предложение, которого нет у конкурентов.
Xiaoxin Pro 13 — мультимедийный вариант для тех, кому важен большой экран, хороший звук и достаточная производительность без переплат. Pro GT 13 — для тех, кому нужно чуть больше автономности и свежий процессор.
Интересно, что Lenovo не стала ставить AMOLED-экраны, оставшись на качественных IPS. Для игр и длительного использования это даже плюс: нет выгорания и более комфортная глазу картинка.
Цены выглядят агрессивно. Y700 за $625 с топовым процессором и 24 ГБ RAM — это вызов всем, кто считает, что компактные планшеты умерли. Xiaoxin Pro за $334 — отличное предложение для учебы и развлечений.
Главный вопрос — когда новинки выйдут за пределы Китая. Особенно интересен Y700: в мире остро не хватает компактных мощных планшетов. Если Lenovo решит проблему с ПО (его адаптации для глобального рынка), успех обеспечен.
© Антон Печеровый,
