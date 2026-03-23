Слухи: Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA

23.03.2026, MForum.ru

Семейство Xiaomi 17T постепенно приближается к анонсу. Оба смартфона — стандартный 17T и 17T Pro — прошли сертификацию в Сингапуре (IMDA), что обычно означает финальную стадию подготовки перед глобальным запуском.

Модельные номера 2602DPT53G (17T) и 2602EPTC0G (17T Pro) указывают на глобальные версии, а не только для Китая. Это важный маркер: Xiaomi готовит широкий релиз. Для одной из моделей также упоминается сертификация BIS, что намекает на включение Индии в первую волну продаж.

Если Xiaomi придерживается прошлогодней стратегии, 17T-серия продолжит традицию предлагать почти флагманские возможности по более доступной цене. Напомним, 15T и 15T Pro получили большие AMOLED-экраны, чипсеты MediaTek Dimensity 8400 Ultra и 9400+, соответственно, а также камеры с настройкой Leica.

Новое поколение, судя по слухам, сделает шаг вперед в производительности и автономности:

  • Xiaomi 17T — ожидается Dimensity 8500, батарея емкостью порядка 6500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.
  • Xiaomi 17T Pro — флагманский Dimensity 9500, который обещает более высокую устойчивую производительность и лучшее управление энергопотреблением. Сохранятся камеры с настройкой Leica, возможно, добавится беспроводная зарядка.

Главное отличие от прошлого цикла — сроки. Если 15T-серия дебютировала в конце третьего квартала, то 17T может выйти уже во втором квартале 2026 года. Это позволит Xiaomi захватить инициативу в сегменте "доступных флагманов" до того, как конкуренты подтянут свои модели.

Появление 17T и 17T Pro в сертификационных базах за несколько месяцев до предполагаемого анонса — необычный ход. Обычно такие утечки случаются ближе к релизу. Это может означать, что Xiaomi действительно планирует сдвинуть график и выпустить новинки раньше обычного.

Dimensity 9500 в Pro-версии выглядит логичным выбором: MediaTek продолжает наращивать долю в верхнем сегменте, а Xiaomi остается одним из ключевых партнеров. 6500 мАч в базовой версии — серьезная заявка на автономность, особенно в сочетании с энергоэффективным чипом.

Сертификации IMDA и BIS — последние ступени перед анонсом. Официальных дат пока нет, но такие документы обычно не появляются слишком рано. Скорее всего, речь идет о неделях, а не месяцах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

